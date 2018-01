Mourinho po zanesljivi zmagi: City ima še vedno usodo v svojih rokah

Lambert novi trener Stoka

15. januar 2018 ob 23:11

Manchester - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 23. kroga Premier lige je Manchester United ugnal Stoke City s 3:0. Rdeči vragi so se utrdili na drugem mestu, za vodilnim mestnim tekmecem Cityjem pa zaostajajo 12 točk.

V nedeljo je Manchester City na Anfieldu doživel prvi poraz v letošnji sezoni, že v soboto pa je Chelsea z igralcem več le remiziral z Leicestrom (0:0). Izbranci Joseja Mourinha si niso privoščili spodrsljaja in so 15 krogov pred koncem v zelo dobrem položaju.

Na Old Traffordu je blestel Paul Pogba. Francoz je v 9. minuti podal do Antonia Valencie, ki je z izjemnim diagonalnim strelom z levo nogo zatresel malo mrežico. Sedem minut pred odmorom je Pogba našel Anthonyja Martiala, ki je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora povišal na 2:0. Končni izid je postavil Romelu Lukaku z desetih metrov z levo nogo po podaji Martiala v 72. minuti.

Lambert novi trener Stoka

Vodstvo Stoka je za novega trenerja imenovalo Paula Lamberta, potem ko je na Old Traffordu na klopi sedel Eddie Niedzwiecki. Škot, ki je na trenerskem stolčku nadomestil Marka Hughesa, je s klubskim vodstvom podpisal pogodbo za dve leti in pol, delo bo začel v torek. Nekdanji selektor reprezentance Walesa Hughes je izgubil službo po porazu v tretjem krogu Pokala FA proti četrtoligašu Coventryju. Stoke ne blesti niti v prvenstvu, v zadnjih treh krogih je osvojil le točko. Hughes je na klopi Stoka preživel štiri leta in pol.

Mourinho: Še vedno ima City usodo v svojih rokah

"Stoke je igral nogomet, ni se prišel le braniti. V prvem polčasu smo imeli kar nekaj težav, saj so si priigrali lepe priložnosti. Nisem gledal tekme med Liverpoolom in Manchester Cityjem v nedeljo. Prav nič se ni spremenilo. Še vedno ima City usodo popolnoma v svojih rokah," je poudaril trener Uniteda Jose Mourinho.

23. krog:

MANCHESTER UNITED - STOKE CITY 3:0 (2:0)

Valencia 9., Martial 38., Lukaku 72.

Manchester United: de Gea, Valencia, Smalling, Jones, Shaw, Pogba, Matić, Mata (83./McTominay), Lingard, Lingard (80./Fellaini), Martial (80./Rashford), Lukaku.

Stoke: Butland, Bauer, Zouma, Martins Indi, Tymon (46./Wimmer), Fletcher, Shaqiri, Allen, Ireland, Choupo-Moting (61./Sobhi), Crouch (70./Diouf).

Sodnik: Anthony Taylor

BOURNEMOUTH - ARSENAL 2:1 (0:0)

Wilson 70., Ibe 74.; Bellerin 52.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 4:3 (1:1)

Oxlade-Chamberlain 9., Firmino 59., Mane 61., Salah 68.; Sane 40., Bernardo Silva 84., Gündogan 91.

CHELSEA - LEICESTER 0:0

RK: Chilwell 68./Leicester

CRYSTAL PALACE - BURNLEY 1:0 (1:0)

Sako 21.

HUDDERSFIELD - WEST HAM 1:4 (1:1)

Lolley 40.; Noble 25., Arnautović 46., Lanzini 56., 61.

NEWCASTLE - SWANSEA 1:1 (0:0)

Joselu 68.; J. Ayew 60.

WATFORD - SOUTHAMPTON 2:2 (0:2)

Gray 58., Doucoure 90.; Ward Prowse 20., 44.

WEST BROMWICH - BRIGHTON 2:0 (1:0)

Evans 4., Dawson 55.

TOTTENHAM - EVERTON 4:0 (1:0)

Son 26., Kane 47., 59., Eriksen 81.

Lestvica: MANCHESTER CITY 23 20 2 1 67:17 62 MANCHESTER UTD. 23 15 5 3 48:16 50 LIVERPOOL 23 13 8 2 54:28 47 CHELSEA 23 14 5 4 41:16 47 TOTTENHAM 23 13 5 5 46:21 44 ARSENAL 23 11 6 6 41:30 39 BURNLEY 23 9 7 7 19:20 34 LEICESTER 23 8 7 8 34:32 31 EVERTON 23 7 6 10 25:38 27 WATFORD 23 7 5 11 33:42 26 WEST HAM 23 6 7 10 29:41 25 CRYSTAL PALACE 23 6 7 10 21:33 25 BOURNEMOUTH 23 6 6 11 24:35 24 HUDDERSFIELD 23 6 6 11 19:39 24 NEWCASTLE 23 6 5 12 21:31 23 BRIGHTON 23 5 8 10 17:29 23 SOUTHAMPTON 23 4 9 10 23:34 21 STOKE CITY 23 5 5 13 23:50 20 WEST BROMWICH 23 3 10 10 18:30 19 SWANSEA 23 4 5 14 14:35 17

A. G.