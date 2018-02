Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Jose Mourinho je v Sevilli pred 15 leti osvojil svojo prvo evropsko lovoriko, ko je vodil Porto k zmagi nad Celticom. Foto: Reuters Trener Rome Eusebio Di Francesco daje napotke svojim varovancem na torkovem treningu na stadionu Metalista v Harkovu. Foto: Reuters Dodaj v

Mourinho: Sevilla na tekmah na izpadanje po navadi igra dobro

Šahtar v skupini pred Napolijem, zdaj ga čaka še Roma

20. februar 2018 ob 20:43

Sevilla,Harkov - MMC RTV SLO

Manchester United je na zadnjih osmih gostovanjih v Španiji izgubil le enkrat, pozitivni niz pa bo poskušal nadaljevati v sredo, ko se bo na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov pomeril s Sevillo. To bo sploh prvi obračun teh dveh klubov.

United je prvič po sezoni 2013/14 v izločilnih bojih. Ashley Young meni, da gredo letos lahko rdeči vragi do konca. Lani so osvojili Evropsko ligo. "V Sevilli bo težko igrati, imajo dobre navijače. Moramo pa biti osredinjeni nase," je povedal.

Ob sobotni zmagi v osmini finala Pokala FA z 0:2 nad Huddersfieldom je dvakrat zadel Romelu Lukaku, podala sta Juan Mata in Alexis Sanchez. V nedeljo bo v Premier ligi doma igral derbi proti Chelseaju.

Lani slovo proti Leicestru

Trener Seville Vincenzo Montella je decembra zamenjal Eduarda Berizza. Sevilla se bo v četrtem poskusu poskušala prvič prebiti v četrtfinale, lani je izpadla proti Leicestru, predtem pa še proti Fenerbahčeju po 11-metrovkah (2008) in CSKA-ju iz Moskve (2010). Montella se veseli dvobojev z Josejem Mourinhom, ki ga je zelo preučeval ob začetku svoje trenerske kariere.

Andaluzijci so po visokem porazu v Eibarju s 5:1 na začetku meseca v španskem prvenstvu nazadnje dvakrat zapored zmagali in se uvrstili tudi v finale kraljevega pokala.

"Sevilla na takšnih tekmah po navadi igra dobro. Uživajo v pokalnih tekmah, petkrat so osvojili Evropsko ligo (2006, 2007, 2014, 2015, 2016)," je na novinarski konferenci poudaril Mourinho. Pri Angležih so poškodovani Zlatan Ibrahimović, Daley Blind in Marouane Fellaini, medtem ko pri Sevilli poškodovanih ni.

Šahtar pred sedmimi leti izločil Romo

Na drugem dvoboju v sredo se bosta v Harkovu srečala Šahtar in Roma, tako kot v osmini finala v sezoni 2010/11, ko so se napredovanja veselili nogometaši iz Donecka (v gosteh zmaga z 2:3, doma s 3:0). Rimljani imajo v Serie A tri zaporedne zmage, Ukrajinci pa so po dvomesečnem zimskem premoru v petek doma visoko premagali Čornomorec iz Odese s 5:0. Skupinski del letošnje Lige prvakov je Šahtar jeseni sklenil pred Napolijem, doma ga je ugnal z 2:1, v gosteh pa izgubil s 3:0.

Osmina finala, prvi tekmi

Sreda ob 20.45:

SEVILLA - MANCHESTER UNITED



ŠAHTAR - ROMA

(v Harkovu)



Povratni tekmi bosta 13. marca.

