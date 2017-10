Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Srbska nogometna zveza in selektor Slavoljub Muslin sta se dogovorila o koncu sodelovanja. Foto: Reuters Dodaj v

Muslin ni več srbski selektor, v.d. postal Krstajić

Belgijec Leekens bo vodil Madžare

30. oktober 2017 ob 17:37

Beograd - MMC RTV SLO

Slavoljub Muslin ni več selektor srbske nogometne reprezentance, čeprav jo je popeljal na svetovno prvenstvo v Rusiji.

Muslin in Srbska nogometna zveza sta vzajemni dogovor sklenila po triurnem sestanku. Ker je imel 64-letni Muslin pogodbo do junija, mu bo morala zveza plačati odškodnino. Koliko, še ni znano. Muslimu naj bi očitali slabšo igro ob koncu kvalifikacij in to, da nekaterim mladim (predvsem igralcu Lazia Sergeju Milinkoviću-Saviću) ni dal priložnosti.

"Razšli smo se, ker nimamo istih pogledov na to, kako naj bi bila ekipa videti na svetovnem prvenstvu," je povedal Muslin.

Reprezentanco bo na naslednjih dveh (prijateljskih) tekmah proti Kitajski in Južni Koreji kot vršilec dolžnosti vodil Muslinov dozdajšnji pomočnik Mladen Krstajić, nekdanji reprezentant (59 nastopov), nato pa bo Srbska nogometna zveza poiskala selektorja, ki bo Srbijo vodil na svetovnem prvenstvu 2018.

Belgijec Leekens madžarski selektor

Madžarska nogometna zveza je za novega reprezentančnega selektorja imenovala 68-letnega Georgesa Leekensa. Belgijec je dvakrat vodil reprezentanco svoje domovine, na madžarski klopi pa bo zamenjal Nemca Bernda Stocka, ki je moral Madžarsko zapustiti, potem ko se ta ni uvrstila na svetovno prvenstvo v Rusiji.

T. O.