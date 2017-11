Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Nagradna igra: podarjamo vstopnice za pokalni večni derbi v Stožicah

S kakšnim izidom se je končal prvi večni derbi v sezoni 2017/18?

7. november 2017 ob 14:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sodelujte v MMC-jevi nagradni igri, v kateri podarjamo 5-krat po dve vstopnici za sobotni večni derbi v Stožicah, ko se bosta na prvi tekmi četrtfinala Pokala Slovenije udarila Olimpija in Maribor.

Večna tekmeca sta zaradi obveznosti Mariborčanov v Ligi prvakov tudi edina, ki ju čaka še prva tekma, ki bo 11. novembra v Ljubljani. Preostale povratne tekme so bile odigrane že 24. in 25. oktobra. Trije polfinalisti pokala so tako že znani, to so Celje, Aluminij in Gorica.

Vijoličasti in zmaji, ki na lestvici Prve lige z enakim številom točk vodijo, a so zaradi boljše razlike v golih v manjši prednosti, se bodo tako v novembru pomerili kar trikrat. Poleg obeh pokalnih dvobojev se bosta Maribor in Olimpija srečala še v 16. krogu državnega prvenstva. Dvoboj v Ljudskem vrtu bo v petek, 17. novembra, ob 20.20.

V nagradni igri lahko sodelujete, če odgovorite na vprašanje, in sicer: S kakšnim izidom se je končal prvi večni derbi v sezoni 2017/18? Odgovore napišite na naši Facebook strani tukaj. Med oddanimi odgovori - te sprejemamo do petka, 10. novembra do 12.00 - bomo izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli po dve vstopnici za pokalni spektakel. Vstopnice boste lahko dvignili na blagajni stoženskega stadiona.

Srečno!

M. L.