Najdražja nogometna enajsterica vredna dobro milijardo!

Fotopregled enajsterice rekorderjev po višini odškodnin

20. julij 2018 ob 10:52

Alisson Becker je s prestopom iz Rome v Liverpool za odškodnino 75 milijonov evrov postal najdražji vratar v nogometni zgodovini. In koliko bi stalo, če bi iz rekorderjev po položajih sestavili enajsterico? Nič manj kot milijardo in 122 milijonov ter še 200 tisoč evrov.

Najdražjo enajsterico smo sestavili po sistemu, ki ga je ob osvojitvi naslova svetovnih prvakov uporabila Francija, torej 4-2-3-1. Pri vrednosti odškodnin smo upoštevali vrednosti prestopov v evrih.

Vratar, vsi štirje branilci in polovica defenzivne naveze na sredini po rekordnih prestopih domuje v Angliji v trojici klubov Liverpool, Manchester City in Manchester United. A kreativnejši del najdražjega moštva so pokupili Barcelona, PSG in Juventus.

Podrobnosti o najdražjih igralcih na svojih položajih si preberite v spodnji fotogaleriji! Igralci so v dresih nekdanjih klubov, ki so zaslužili z odškodnino.

Alisson Becker (Liverpool 75 milijonov €) Vratar Alisson Becker, 25-letni Brazilec, je iz Rome za 75 milijonov evrov prestopil v Liverpool. Kyle Walker (Manchester City 57 milijonov €) Desni bočni branilec Kyle Walker, 28-letni Anglež, je poleti 2017 za 57 milijonov evrov prestopil iz Tottenhama v Manchester City. John Stones (Manchester City 55,6 milijona €) Osrednji branilec John Stones, 24-letni Anglež, je leta 2016 za 55,6 milijona evrov prestopil iz Evertona v Manchester City. Virgil van Dijk (Liverpool 84,5 milijona €) Osrednji branilec Virgil van Dijk, 27-letni Nizozemec, je pozimi za 84,5 milijona evrov odšel iz Southamptona v Liverpool. Benjamin Mendy (Manchester CIty 58,1 milijona evrov) Levi bočni branilec Benjamin Mendy, 24-letni Francoz, je leta 2017 za 58,1 milijona evrov prestopil iz Monaca v Manchester City. Paul Pogba (Manchester United 105 milijonov €) Osrednji vezist Paul Pogba, 25-letni Francoz, se je leta 2016 za 105 milijonov evrov vrnil iz Juventusa v Manchester United. Philippe Coutinho (Barcelona 120 milijonov €) Osrednji vezist Philippe Coutinho, je pozimi za 120 milijonov zamenjal Liverpool za Barcelono. Ousmane Dembele (Barcelona 105 milijona €) Krilni napadalec Ousmane Dembele, 21-letni Francoz, je poleti 2017 za 105 milijonov iz Borussie Dortmund prestopil v Barcelono. Neymar Jr (PSG 222 milijonov €) Napadalec Neymar, 26-letni Brazilec, je poleti 2017 za 222 milijonov evrov zamenjal Barcelono za PSG, kar je absolutni rekord po višini odškodnine v nogometu! Cristiano Ronaldo (Juventus 105 milijonov €) Levi krilni napadalec Cristiano Ronaldo, 33-letni Portugalec, je pred dnevi za 105 milijonov evrov prestopil iz Reala Madrid v Juventus. Kylian Mbappe (PSG 135 milijonov €) Napadalec Kylian Mbappé, 19-letni Francoz, je letos z odškodnino 135 milijonov evrov uradno postal član PSG-ja, kateremu pa ga je zadnje leto Monaco že posodil.

