Francesco Tahiraj je v jesenskem delu letošnje sezone dosegel devet golov. Foto: www.alesfevzer.com

Nekdanji up Juventusa zaznamoval zadnji mesec Prve lige

Tahirajev Aluminij takoj za Mariborom in Olimpijo

17. december 2018 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Francesco Tahiraj, ki je zadel na zadnjih štirih tekmah Aluminija in bil najboljši posameznik trenutno tretjega kluba DP-ja, je igralec meseca novembra in decembra v Prvi ligi.

Slovenski nogometni klubi so že na zimskem premoru, danes pa so objavili igralca meseca novembra in tudi decembra. To je po glasovanju NZS-ja, medijev (sodeluje tudi RTV Slovenija) in obiskovalcev spletne strani prvaliga.si postal Francesco Tahiraj.

"Nekdanji up torinskega Juventusa je novembra in decembra odigral vseh pet tekem ter bil med najbolj zaslužnimi, da bodo Kidričani prezimili na tretjem mestu. Rdeči so najlepše presenečenje jeseni, blesteli pa so tudi v zaključku prvega dela prvenstva, saj so po domačem porazu z Muro nanizali štiri zaporedne zmage, na kolena pa so spravili Krško, Gorico, Olimpijo in Celje," so zapisali pri NZS-ju.

Albanec z italijanskim potnim listom je v polno meril v Krškem, odločil srečanje z Gorico, bil ob zadetku eden najboljših ob visoki zmagi nad Olimpijo, na zadnji jesenski tekmi pa je v mrežo Celja pospravil dve žogi, vknjižil pa tudi podajo.

Za Tahirajem, ki z devetimi zadetki zaostaja zgolj za trojico najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije, sta se v novembrskem in decembrskem glasovanju uvrstila Saša Ivković iz Maribora in Nik Lorbek iz Mure.

Letošnji igralci meseca:

- avgust: Amir Dervišević (Maribor)

- september: Dino Hotić (Maribor)

- oktober: Andres Vombergar (Olimpija)

- november in december: Francesco Tahiraj (Aluminij)

T. O.