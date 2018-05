Foto: "Dinozavri" izumrli - Hamburg izpadel iz Bundeslige

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Hamburger SV, klub, ki je bil ustanovljen 2. junija 1919, bo svojo stoletnico obstoja 'ovekovečil' z igranjem v drugi nemški ligi. Foto: Reuters Domači navijači so v zaključku tekme s pirotehničnimi sredstvi poskrbeli za daljšo prekinitev. Foto: Reuters Lewis Holtby, s šestimi zadetki najboljši strelec Hamburga v letošnji izvedbi Bundeslige, je bil mož odločitve na zadnji tekmi sezone. Foto: Reuters Posojeni nogometaš Liverpoola Divock Origi je Wolfsburgu prinesel zelo pomembno zmago nad zadnjeuvrščenim Kölnom. 'Volkovi' se bodo za obstanek v Bundesligi pomerili s tretjeuvrščeno ekipo 2. Bundeslige, Holstein Kielom. Foto: Reuters V Hoffenheimu so bučno proslavili zmago nad Borussio iz Dortmunda in končno tretje mesto v Bundesligi. Foto: EPA Bayern je šestič zapored osvojil naslov nemškega prvaka. Bavarci sezone nemškega prvenstva nazadnje na prvem mestu niso končali leta 2012, ko je naslov prvaka z Borussio iz Dortmunda osvojil Jürgen Klopp. Foto: EPA Jupp Heynckes bo 19. maja v Berlinu, ko je na sporedu finale nemškega pokala, zadnjič vodil Bayern. Foto: Reuters Dodaj v

12. maj 2018 ob 17:29,

zadnji poseg: 12. maj 2018 ob 17:45

Hamburg - MMC RTV SLO

Ekipa Hamburga je prvič v klubski zgodovini izpadla iz elitne druščine nemškega nogometa. Klub s severa Nemčije je bil član Bundeslige vse od ustanovitve lige 24. avgusta 1963.

"Dinozavri", kakršen nadimek ima ekipa s Volksparkstadiona, so v 55 sezonah v Bundesligi naslov nemškega prvaka osvojili šestkrat, nazadnje v sezoni 1982/83, ko so postali tudi evropski klubski prvaki (v finalu so z 1:0 premagali Juventus, edini zadetek je dosegel Felix Magath).

Klub brez jasne vizije

V zadnjem obdobju nekdanji evropski velikan več ali manj životari. V zadnjih desetih letih so v Hamburgu zamenjali kar devet trenerjev, nikakor niso našli prave vizije in kontinuitete, ki bi jih dvignila s spodnjega dela lestvice, igralski kader je relativno slab, njihov najboljši strelec je vezist Lewis Holtby, ki je zadel šest golov. Dovolj zgovorna statistika. Tudi sicer je vodstvo kluba v zadnjem obdobju storilo vrsto napak, ena največjih je bila posoja Pierra-Michela Lasogge v Leeds United do konca letošnje sezone. 26-letni napadalec bi nemškemu prvoligašu v boju za obstanek med elito prišel še kako prav.

V zadnjih petih sezonah so se le enkrat uvrstili v najboljšo deseterico lige, to se je zgodilo v sezoni 2015/16, ko so bili prav deseti. S to izjemo se od leta 2011 praktično vsako sezono spogledujejo z izpadom, letos jim je v Bundesligi dokončno odbila ura.

Wolfsburg še v igri za obstanek

Nogometaši Hamburga so imeli pred zadnjim tekmovalnim dnem v letošnji sezoni Bundeslige še matematične možnosti za obstoj med elito, a usode vseeno niso imeli v svojih rokah. Morali so premagati Borussio iz Mönchengladbacha, hkrati pa upati na čudež v Wolfsburgu, kjer bi moral zadnjeuvrščeni Köln, za katerega igra Dominic Maroh, presenetiti tamkajšnjega prvoligaša. To se ni zgodilo. 'Volkovi' so zmagali s 4:1, odločilni zadetek je dosegel Divock Origi, ki na Volkswagen Areni igra kot posojen nogometaš Liverpoola.

Navijaški izgredi ob koncu tekme

Hamburg je na zadnji tekmovalni dan letošnje sezone v vodstvo z bele točke popeljal Aaron Hunt, ki je v 11. minuti z zadetkom kaznoval igranje z roko Denisa Zakarie v lastnem kazenskem prostoru. Navijači so bili optimistični, a njihov optimizem je kaj hitro uplahnel, ko je izid po slabe pol ure igre izenačil Josip Drmić. 25-letni Švicar je z mojstrskim strelom pod prečko zaključil bliskoviti protinapad. Zmagovalca je v 63. minuti odločil Holtby, ki je navijače Volksparkstadion razveselil z diagonalnim strelom z levico v malo mrežico nemočnega vratarja Yanna Sommerja. Wolfsburg je tedaj na svojem stadionu vodil z 2:1, v 71. minuti je Robin Knoche prednost povišal na 3:1, s tem so upi Hamburga po obstoju v Bundesligi praktično izginili.

V zaključku tekme so najbolj zagreti navijači na severni tribuni s pirotehničnimi sredstvi poskrbeli za prekinitev, glavni sodnik dr. Felix Brych je po dvajsetih minutah vendarle odpiskal konec obračuna.

Hoffenheim preskočil Dortmundčane

V neposrednem dvoboju za tretje mesto sta se udarila Hoffenheim in Borussia iz Dortmunda. Zmagali so gostitelji (3:1), odločilni gol pa je prispeval Adam Szalai, ki je po podaji Andreja Kramarića spodkopal žogo in jo spretno prek vtekajočega vratarja Romana Bürkija spravil v mrežo. Zmago je v 73. minuti potrdil Pavel Kaderabek. Hoffenheim in Borussia sta sezono končala s 55 točkami, a zaradi boljše razlike v danih in prejetih zadetkih so tretje mesto osvojili gostitelji.

Visok poraz ni pokvaril veselja Bavarcev

Bayern, ki si je že pred časom zagotovil rekordni 28. naslov nemškega prvaka, je v zadnjem krogu utrpel visok poraz proti Stuttgartu (1:4). Tekma za Bavarce ni imela pravega tekmovalnega naboja, so pa želeli gostitelji z domačo zmago posloviti od trenerja Juppa Heynckesa, ki je zadnjič v prvenstvu vodil bavarskega velikana. 73-letnik iz Mönchengladbacha je Bayern v različnih obdobjih popeljal do naslova evropskega prvaka (2012/13), štirih naslovov nemškega prvaka, leta 2013 je postal pokalni prvak, trikrat je osvojil nemški superpokal (1987, 1990 in 2012). Bavarce 19. maja čaka še finale pokala v Berlinu proti Eintrachtu iz Frankfurta.

Bundesliga, 34. krog:

BAYERN - STUTTGART 1:4 (1:2)

Tolisso 21.; Cinczek 6., 55., Donis 42., Akolo 52.

HOFFENHEIM - BORUSSIA (D) 3:1 (1:0)

Kramarić 26., Szalai 63., Kaderabek 73.; Reus 58.



HERTHA - RB LEIPZIG 2:6 (1:3)

Ibišević 4., Kalou 64.; Upamecano 2., Lookman 7., Augustin 22., 54., Werner 49., Bruma 82.

Kampl (Leipzig) je igral vso tekmo.



BAYER LEVERKUSEN - HANNOVER 3:2 (2:0)

Alario 3., 18., Brandt 56.; Füllkrug 91., Harnik 94.

Wendell (Bayer) je zapravil 11-m/6.

SCHALKE - EINTRACHT 1:0 (1:0)

Burgstaller 26.



HAMBURGER SV - BORUSSIA (M) 2:1 (1:1)

Hunt 11./11-m, Holtby 63.; Drmić 28.

RK: Wood 71./Hamburger SV



MAINZ - WERDER 1:2 (1:1)

Gbamin 12.; Kainz 23., Gebre Selassie 79.



WOLFSBURG - KÖLN 4:1 (1:1)

Guilavogui 1., Origi 54., Knoche 71., Brekalo 91.; Hector 32.

Maroh (Köln) je bil na klopi.



FREIBURG - AUGSBURG 2:0 (0:0)

Höfer 49., Kleindienst 65.

Lestvica: BAYERN 34 27 3 4 92:28 84 SCHALKE 34 18 9 7 53:37 63 HOFFENHEIM 34 15 10 9 66:48 55 BORUSSIA (D) 34 15 10 9 64:47 55 BAYER LEVERKUSEN 34 15 10 9 58:44 55 LEIPZIG 34 15 8 11 57:53 53 STUTTGART 34 15 6 13 36:36 51 EINTRACHT 34 14 7 13 45:45 49 BORUSSIA (M) 34 13 8 13 47:52 47 HERTHA 34 10 13 11 43:46 43 WERDER 34 10 12 12 37:40 42 AUGSBURG 34 10 11 13 43:46 41 HANNOVER 34 10 9 15 44:54 39 MAINZ 34 9 9 16 38:52 36 FREIBURG 34 8 12 14 32:56 36 WOLFSBURG 34 6 15 13 36:48 33 HAMBURGER SV 34 8 7 19 29:53 31 KÖLN 34 5 7 22 35:70 22

Najboljši strelci:



29

Robert Lewandowski (Bayern)

15

Nils Petersen (Freiburg)



14

Mark Uth (Hoffenheim)

Niclas Füllkrug (Hannover)

Kevin Volland (Bayer Leverkusen)



13

Timo Werner (RB Leipzig)

Andrej Kramarić (Hoffenheim)

P.-E. Aubameyang (Borussia D.)

Michael Gregoritsch (Augsburg)



12

Alfred Finnbogason (Augsburg)

Sandro Wagner (Bayern)

Salomon Kalou (Hertha)

...

Mitja Lisjak