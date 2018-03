Neymar končal sezono, a upanje za nastop na SP-ju ostaja

Zdravniki napovedujejo, da bo manjkal dva ali tri mesece

1. marec 2018 ob 19:31

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO, STA

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je dopotoval v domovino, kjer mu bodo operirali zlomljeno stopalo. Upanje, da bo zaigral na svetovnem prvenstvu, še ni umrlo.

Po prvih napovedih zdravnikov bo odsoten od dva in pol do tri mesece, kar pomeni, da je končal klubsko sezono, Rusija pa še ni izgubljena. 26-letnega napadalca, ki se je poškodoval na tekmi med PSG-jem in Olympiquom iz Marseilla, so na letališču v Riu de Janeiru vozili z invalidskim vozičkom. Slabe volje pa ni bil, saj se je z nasmehom fotografiral s potniki, preden so ga odpeljali z zasebnim letalom.

Operacijo so napovedali za soboto, operirali ga bodo v Belo Horizonteju, poseg pa bo nadziral reprezentančni zdravnik Rodrigo Lasmar. "Operacija bo zahtevna. Zlom je na pomembni kosti sredi stopala, zato se ne bo mogel hitro vrniti na igrišča. Naše napovedi so, da ga ne bo od dva in pol do tri mesece," je napovedal Lasmar in dodal, da so se za pot v domovino odločili v sredo po novih rentgenskih slikah, ki kažejo resnost poškodbe: "Najprej smo razmišljali o konservativnem zdravljenju, toda to na koncu ni prišlo v poštev. Pomenilo bi preveliko tveganje."

Optimizem njegovega kluba ter trenerja Unaija Emeryja je bil nerealen, Parižani zvezdnika niso izgubili le za povratno tekmo Lige prvakov proti Real Madridu, na kateri bodo lovili zaostanek (1:3) s prve tekme, ampak za vse tekme do konca sezone.

T. J.