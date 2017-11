Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Angel Correa se je hitro znašel v nevarni priložnosti, a ni zadel. Foto: Reuters Luis Suarez je bil tokratni Barcelonin junak. V letošnji sezoni je dosegel pet zadetkov. Foto: Reuters Dodaj v

Nogomet, špansko prvenstvo: Atletico - Real 0:0

Barcelona popoldne prepričljivo prek Leganesa

18. november 2017 ob 20:43,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 21:00

Madrid - MMC RTV SLO

Ob 20.45 se je v Madridu začel mestni derbi v 12. krogu španskega prvenstva med mestnima velikanoma Atleticom in Realom.

Trenutni izid je 0:0. Jan Oblak je seveda začel v domačih vratih pri Atleticu.

Oba velikana na prvenstveni lestvici s tekmo manj zaostajata za Barcelono kar 11 točk, tako da si noben od njiju ne želi privoščiti novega spodrsljaja.

Barca je že v popoldanski tekmi prepričljivo ugnala Leganes (0:3), kljub temu, da ni blestela. Dovolj je bilo, da je bil v letošnji sezoni neprepričljiv Luis Suarez na pravem mestu po strelu Paca Alcacerja in odbitku Ivana Cuellarja. Akciji s podobnim scenarijem sta se tako odvili v 28. in 60 minuti. Piko na i je po akciji in preigravanju Lionela Messija v domačem kazenskem prostoru z bližine s svojim četrtim golom sezone postavil rezervist Paulinho.

Špansko prvenstvo, 12. krog:

GIRONA - REAL SOCIEDAD 1:1 (0:1)

Stuani 64.; Willian Jose 7.

GETAFE - ALAVES 4:1 (2:0)

Bergara 6., Molina 9./11-m, Rodriguez 53., 64.; Santos 81.

LEGANES - BARCELONA 0:3 (0:1)

Suarez 28., 60., Paulinho 90.

SEVILLA - CELTA VIGO 2:1 (1:1)

Muriel 36., Nolito 48.; Gomez 13.

Danes ob 20.45:

ATLETICO MADRID - REAL MADRID 0:0 (-:-)

Atletico: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Lucas, Thomas, Gabi, Saul, koke, Correa, Griezmann.

Real Madrid: Casilla, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modrić, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema.

Nedelja ob 12.00:

MALAGA - DEPORTIVO

Ob 16.15:

ESPANYOL - VALENCIA

Ob 18.30:

LAS PALMAS - LEVANTE

Ob 20.45:

ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL

Ponedeljek ob 21.00:

EIBAR - BETIS

Lestvica BARCELONA 12 11 1 0 33:4 34 VALENCIA 11 8 3 0 30:11 27 REAL MADRID 11 7 2 2 22:9 23 ATLETICO MADRID 11 6 5 0 16:6 23 SEVILLA 12 7 1 4 14:12 22 VILLARREAL 11 6 2 3 18:11 20 REAL SOCIEDAD 12 5 3 4 25:22 18 REAL BETIS 11 5 2 4 21:20 17 LEGANES 12 5 2 5 9:11 17 GETAFE 12 4 4 4 19:14 16 GIRONA 12 4 4 4 14:17 16 CELTA VIGO 12 4 2 6 23:19 14 ESPANYOL 11 3 4 4 9:13 13 LEVANTE 11 2 6 3 12:15 12 ATHLETIC BILBAO 11 3 2 6 11:15 11 DEPORTIVO 11 3 2 6 13:20 11 EIBAR 11 2 2 7 6:25 8 ALAVES 12 2 0 10 6:20 6 LAS PALMAS 11 2 0 9 8:28 6 MALAGA 11 1 1 9 6:23 4

Ž. K.