Nogometaši Savdske Arabije ignorirali minuto molka za londonske žrtve

Avstralija dvoboj dobila s 3:2

8. junij 2017 ob 20:09

Adelaide - MMC RTV SLO

Tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji leta 2018 med Avstralijo in Savdsko Arabijo se je začela z minuto molka za žrtve terorističnega napada v Londonu, ki pa so jo gostje ignorirali.

Medtem ko so se avstralski nogometaši v Adelajdi objeli in postavili na sredino igrišča, da bi se poklonili žrtvam, so na drugi polovici Savdijci razpršeni čakali na začetek tekme. Brebrižni so bili tudi reprezentanti Savdske Arabije, ki so bili na klopi, kjer so mirno obsedeli.

Kot so sporočili iz avstralske nogometne zveze, so Savdijci ignorirali minuto molka, ker "to ni v skladu z njihovo kulturo". Dodali so, da je Fifa dobila soglasje avstralske zveze in tudi savdijske ekipe, ki pa se je naknadno odločila za to potezo, ki je na družbenih omrežjih sprožila val ogorčenja.

Srečanje so sicer s 3:2 dobili Avstralci, za katere sta zadela Tomislav Juric, ki je dvakrat zatresel mrežo, in Tom Rogic, ki je v 64. minuti odločil dvoboj, za goste pa sta se med strelce vpisala Salem Al Davsari in Mohamed Al Sahlavi.

