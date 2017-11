Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gennaro Gattuso je v svoji trenerski karieri vodil Sion, Palermo, OFI iz Krete, Piso in mladince Milana. Foto: EPA Sorodne novice Romi dve točki v boju za vrh odščipnil nekdanji član Gorice Dodaj v

Nova sprememba v Milanu: Gattuso namesto Montelle

Šesti trener na klopi nekdanjega velikana v zadnjih treh letih

27. november 2017 ob 12:28

Milano - MMC RTV SLO

Italijanski nogometni prvoligaš Milan je odstavil trenerja Vincenza Montello in na njegovo mesto imenoval Gennara Gattusa.

Nekdanji evropski velikan, ki so ga prevzeli Kitajci, je med sezonama veliko zapravljal in v klub pripeljal številne novince, vendar rezultati niso bili na želeni ravni. Kaplja čez rob je bil nedeljski remi brez zadetkov na San Siru proti Torinu.

Milančani so po 14 krogih na sedmem mestu z 20 točkami. Za vodilnim Napolijem zaostajajo že za 18 točk. V prvenstvu so zmagali le šestkrat, med drugim so izgubili tudi z Napolijem, Juventusom in Interjem. To je najslabši štart kluba po sezoni 1941/42.

Gattuso, nekdanji brezkompromisni vezist rossonerov, je vodil mladinsko vrsto Milana, ki je izgubila enkrat na zadnjih petih tekmah. 39-letnik je v 14 letih z Milančani dvakrat osvojil Ligo prvakov in dvakrat Serie A.

Montella je Milan vodil od julija leta 2016. Maja letos je podaljšal pogodbo do leta 2019.

Milan je imel med letoma 2001 in 2014 tri trenerje, od leta 2014 do zdaj pa šest.

