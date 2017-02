Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mark Clattenburg je sodil obe lanski največji nogometni tekmi na svetu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odlični sodnik Clattenburg se seli v Savdsko Arabijo

V Premier ligi je sodil od avgusta 2004

16. februar 2017 ob 18:12

London - MMC RTV SLO

Eden izmed najbolj priznanih nogometnih sodnikov Mark Clattenburg se po 12 letih letih poslavlja od Premier lige. Kariero bo nadaljeval v Savdski Arabiji.

Odločitev 41-letnega delivca pravice, ki je med drugim sodil tudi finale Lige prvakov in evropskega prvenstva lani, je sporočila sodniška organizacija, ki pripravlja in vadi sodnike za angleške lige (PGMOL).

"Markovi dosežki so številni, v lanski sezoni je med drugim sodil v finalu treh velikih tekmovanj - Lige prvakov, evropskega prvenstva in Pokala FA. Mark je nadarjen sodnik, veliko pomeni za angleški nogomet. Upamo, da je tudi vzor tistih, ki si želijo soditi že v mladih kategorijah," so zapisali pri sodniški organizaciji.

Decembra je Clattenburg razkril, da razmišlja o delu v bogati kitajski ligi: "Če se ponudi priložnost ... Zavezan sem še Premier ligi, toda moram dolgoročno gledati na kariero. Kako dolgo lahko sodim? V elitni angleški ligi sem 12 let, 12 čudovitih let," je dejal Clattenburg.

21. avgusta 2004 je pri 29 letih sodil prvič v Premier ligi na tekmi Everton - Crystal Palace. V Ligi prvakov je prvič sodil avgusta 2008.

Profesionalna liga v Savdski Arabiji je ena najmočnejših v Aziji. Klubi so se od leta 2009 trikrat prebili v finale azijske Lige prvakov. Al Hilal je leta 2014 izgubil proti Western Sydneyju. V ligi je pravilo, da morajo igrati predveem domači igralci, vsak klub ima lahko le tri tujce in še enega igralca iz kakšne druge države v Aziji. Največji klubi imajo vsi stadione s kapaciteto prek 60.000 gledalcev.

