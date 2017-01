Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ivan Perišić je bil junak Interja na Dacia Areni. Foto: EPA Navijači Interja slavijo zmago v Vidmu. Foto: EPA Jakub Jankto je Udinese popeljal v vodstvo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Perišić dvakrat v polno za podaljšan zmagoviti niz Interja

Handanović: Vedeli smo, da bo težko

8. januar 2017 ob 16:29

Videm - MMC RTV SLO

Nogometaši Interja so v 19. krogu italijanskega prvenstva z dvema zadetkoma Ivana Perišića ob koncu obeh polčasov z 1:2 zmagali v Vidmu in četrtič zapored osvojili vse tri točke.

Udinese je bil v prvem polčasu nevarnejši in v 17. minuti povedel z golom 20-letnega Čeha Jakuba Jankta po akciji in podaji Samirja. V nadaljevanju je Rodrigo De Paul zadel še vratnico. Perišić je po podaji Maura Icardija izenačil v zadnji sekundi sodnikovega podaljška s strelom z 12 metrov z levico ob bližnji vratnici, ko bi moral bolje posredovati vratar gostiteljev Orestis Karnezis.

V drugem delu so gostje igrali bolje in v 87. minuti je hrvaški reprezentant Perišić na oddaljeni vratnici z glavo osrečil njihove navijače po prostem strelu Joaa Maria.

"Vedeli smo, da bo težko. Gostitelji so začeli dobro, toda zavedali smo se, da to ne more trajati 90 minut. Čeprav smo trpeli, smo bili potrpežljivi. Udinese je v dobri formi, a pokazali smo, da lahko nekaj naredimo v prvenstvu. Zdaj moramo to potrditi proti Chievu," je povedal Samir Handanović, ki se je vrnil v Videm, kjer je bil prvi vratar med letoma 2007 in 2012.



19. krog:

UDINESE - INTER 1:2 (1:1)

Jankto 17.; Perišić 45., 87.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

EMPOLI - PALERMO 1:0 (0:0)

Maccarone 78./11-m

Anđelković (Palermo) je poškodovan.



NAPOLI - SAMPDORIA 2:1 (0:1)

Gabbiadini 77., Tonelli 95.; Hysaj 30./ag

RK: Silvestre 61./Sampdoria



Danes ob 15.00:

CHIEVO - ATALANTA

GENOA - ROMA



LAZIO - CROTONE



SASSUOLO - TORINO



Ob 18.00:

MILAN - CAGLIARI



Ob 20.45:

JUVENTUS - BOLOGNA



Preloženo:

PESCARA - FIORENTINA (Iličić)

Lestvica:

JUVENTUS 17 14 0 3 36:14 42 ROMA 18 12 2 4 39:18 38 NAPOLI 19 11 5 3 42:22 38 LAZIO 18 10 4 4 32:21 34 INTER 19 10 3 6 30:22 33 MILAN 17 10 3 4 27:20 33 ATALANTA 18 10 2 6 27:21 32 TORINO 18 8 4 6 36:27 28 FIORENTINA 18 7 6 5 28:24 27 UDINESE 19 7 4 8 25:26 25 CHIEVO 18 7 4 7 19:20 25 GENOA 18 6 5 7 21:22 23 SAMPDORIA 19 6 5 8 22:26 23 CAGLIARI 18 7 2 9 27:42 23 BOLOGNA 17 5 5 7 17:22 20 SASSUOLO 18 5 2 11 24:33 17 EMPOLI 19 4 5 10 11:26 17 PALERMO 19 2 4 13 16:36 10 CROTONE 17 2 3 12 14:32 9 PESCARA 18 1 6 11 14:33 9

M. R.