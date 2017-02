Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Znamenita črno-rumena stena na stadionu Westfalen, kjer se vsako tekmo zbere 25.000 navijačev, je bila v soboto zvečer polna različnih plakatov. Vsi so bili usmerjeni proti "umetnemu klubu" RB Leipzigu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po incidentu v Dortmundu ostri ukrepi zaradi navijaškega nasilja

Skupili so jo tudi otroci in ženske

6. februar 2017 ob 19:01

Dortmund - MMC RTV SLO

Po sobotnem navijaškem incidentu, v katerem so huligani Borussie iz Dortmunda napadli gostujoče navijače iz Leipziga, se je ostro odzvala nemška nogometna zveza.

Predsednik Reinhard Grindel je napovedal stroge ukrepe proti tistim, ki so povzročili nerede. Pred tekmo, ki so jo z 1:0 dobili črno-rumeni, so se pred stadionom zgodili napadi navijačev domačega kluba, ki so se spravili nad gostujoče navijače, med katerimi so bili tudi otroci in ženske. Zaradi obmetavanja s kamni in pločevinkami je moralo najmanj deset ljudi poiskati zdravniško pomoč.

"Samo besede obsodbe niso dovolj, če pogledamo, kaj se je dogajalo pred stadionom. V dogajanje so bile vključene ženske in otroci, na stadionu pa smo videli žaljive transparente," je bil oster Grindel. Napovedal je, da bodo poostrili nadzor problematičnih navijačev in omogočili mirnejše spremljanje tekem tistim, ki na stadione pridejo zaradi nogometa, in ne nasilja.

Watzke želi izslediti vse, ki so sodelovali v incidentu

Policija v Dortmundu je že napovedala preiskavo dogodkov, v katerem so bili poškodovani tudi štirje njeni pripadniki, skupil jo je tudi policijski pes, vedenje skupine navijačev pa so v nedeljo obsodili tudi v vodstvu porurskega kluba. Direktor kluba Hans-Joachim Watzke je napovedal, da bodo izsledili vse, ki so sodelovali v incidentu.

"Šokirani smo nad neverjetno brutalnostjo naših navijačev. Opravičujemo se vsem navijačem Leipziga in tudi policistom. Osebno se bom zavzel, da izsledimo vse storilce," je pojasnil Watzke, ki je prevzel Borussio v veliki finančni krizi, nato pa saniral dolgove in jo s trenerjem Jürgenom Kloppom popeljal do dveh naslovov nemškega prvaka in finala Lige prvakov.

A. G.