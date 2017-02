Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jamie Vardy je po številnih kritikah odgovoril s sijajno predstavo. Foto: EPA Danny Drinkwater je zadel z volejem v slogu pravih velemojstrov. Foto: Reuters Craig Shakespeare ima po odlični predstavi lepe možnosti, da vodi Leicester do konca sezone. Foto: Reuters Sorodne novice Chelsea z golom Pedra strl Swansea Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po šovu Vardyja Leicester malce lažje diha

Shakespeare debitiral z odmevno zmago

27. februar 2017 ob 23:04

Na zadnji tekmi 26. kroga Premier lige je Leicester premagal Liverpool s 3:1. Craig Shakespeare, ki je nasledil odpuščenega Claudija Ranierija, je debitiral z odmevno zmago.

Aktualni angleški prvaki so se veselili treh pomembnih točk v boju za obstanek, zdaj imajo 24 točk in so na 15. mestu. Leicester je pred današnjim večerom zadnjič zmagal 31. decembra na domačem stadionu proti West Hamu (1:0). Navijači so že pred tekmo, pa tudi med samim srečanjem prepevali pesmi in razprli transparente v čast Ranierija, ki je bil odpuščen prejšnji četrtek.

Evrogol Drinkwaterja za 2:0

Gostitelji so povedli v 26. minuti. Marc Albrighton je na desni strani sijajno zaposlil Vardyja, ki je stekel sam proti vratom in z desnico poslal žogo mimo Simona Mignoleta ob bližnji vratnici v mrežo. Leicester je dobil silovit zalet in šest minut pred odmorom je povišal na 2:0. Christian Fuchs je iz avta podal v kazenski prostor, kjer je James Milner slabo izbil žogo z glavo, Danny Drinkwater pa je z izjemnim volejem z 20 metrov razparal mrežo.

Vardy neustavljiv

Po uri igre je Fuchs z leve strani poslal predložek pred vrata, kjer je Emre Can slabo pokrival Vardyja. Angleški reprezentant je z glavo zatresel mrežo za 3:0. Jezni Jürgen Klopp je v 66. minuti v igro poslal Divocka Origija in Alberta Morena, na klop sta morala Adam Lallana in Sadio Mane. Dve minuti zatem je Philippe Coutinho z levico znižal po lepi podaji Cana.

Shakespeare bi lahko ostal do konca sezone

Leicester je po dolgem času znova spominjal na šampionsko moštvo iz lanske sezone. 53-letni Shakespeare je preporodil ekipo in ima lepe možnosti, da ostane trener do konca sezone. V vlogi pomočnika je že vse od leta 2008 s krajšim vmesnim premorom.

26. krog:

LEICESTER - LIVERPOOL 3:1 (2:0)

Vardy 28., 60., Drinkwater 39.; Coutinho 68.

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Mahrez (80./Gray), Albrighton (90./Chilwell), Okazaki (69./Amartey), Vardy.

Liverpool: Mignolet, Clyne, J. Matip, Lucas Leiva (84./Woodburn), Milner, Lallana (66./Origi), Can, Wijnaldum, Mane (66./Alberto Moreno), Roberto Firmino, Coutinho.

Sodnik: Michael Oliver

Odigrano v soboto in nedeljo:

CHELSEA - SWANSEA 3:1 (1:1)

Fabregas 19., Pedro 72., Diego Costa 84.; Llorente 45.



CRYSTAL PALACE - MIDDLESBROUGH 1:0 (1:0)

Van Aanholt 34.



EVERTON - SUNDERLAND 2:0 (1:0)

Gueye 40., Lukaku 80.



HULL CITY - BURNLEY 1:1 (0:0)

Huddlestone 72./11-m; Keane 76.

RK: Barnes 90./Burnley



WEST BROMWICH - BOURNEMOUTH 2:1 (2:1)

Dawson 10., McAuley 22.; King 5./11-m



WATFORD - WEST HAM 1:1 (1:0)

Deeney 3./11-m; Ayew 73.

RK: Antonio 86./West Ham

TOTTENHAM - STOKE CITY 4:0 (4:0)

Kane 14., 32., 37., Alli 45.

Preloženo:

SOUTHAMPTON - ARSENAL



MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED



Lestvica: CHELSEA 26 20 3 3 55:19 63 TOTTENHAM 26 15 8 3 50:18 53 MANCHESTER CITY 25 16 4 5 51:29 52 ARSENAL 25 15 5 5 54:28 50 LIVERPOOL 26 14 7 5 55:33 49 MANCHESTER UTD. 25 13 9 3 38:21 48 EVERTON 26 12 8 6 42:27 44 WEST BROMWICH 26 11 7 8 36:32 40 WEST HAM 26 9 6 11 35:44 33 STOKE CITY 26 8 8 10 30:40 32 BURNLEY 26 9 4 13 28:37 31 WATFORD 26 8 7 11 30:43 31 SOUTHAMPTON 25 8 6 11 28:31 30 BOURNEMOUTH 26 7 5 14 36:51 26 LEICESTER 26 6 6 14 27:44 24 SWANSEA 26 7 3 16 32:57 24 MIDDLESBROUGH 26 4 10 12 19:28 22 CRYSTAL PALACE 26 6 4 16 33:46 22 HULL CITY 26 5 6 15 23:50 21 SUNDERLAND 26 5 4 17 24:48 19

