Cristiano Ronaldo je v ospredju tudi na Pokalu konfederacij. Foto: Reuters Alexis Sanchez je na turnirju zabil en gol in prispeval podajo. Foto: EPA

Pokal konfederacij: Portugalska - Čile (postavi)

V četrtek drugi polfinale Nemčija - Mehika

28. junij 2017 ob 19:20

Kazan - MMC RTV SLO

Če je šlo v predtekmovanju Pokala konfederacij bolj ali manj za ogrevanje, bo nocoj šlo na nož. V prvem polfinalu si bosta nasproti stala evropski in južnoameriški prvak, Portugalska in Čile.

Tekma v Kazanu se bo začela ob 20. uri z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Čeprav so si Portugalci polfinale praktično zagotovili že z zmago nad Rusijo, so bili neusmiljeni tudi proti Novi Zelandiji, katere mrežo so zatresli štirikrat. Ronaldo kaže kljub negotovi klubski prihodnosti zavidljivo formo tudi v reprezentanci. Zabil je dva gola in bil razglašen za nogometaša tekme na vseh treh obračunih evropskih prvakov v Rusiji.

Selektor Fernando Santos se zaveda, da ga čaka morda tudi najtežji nasprotnik na turnirju. "Čilenci se lahko prilagodijo vsaki ekipi. Z lahkoto spreminjajo slog igre, in to je njihova največja moč. Za nameček imajo v svojih vrstah izjemne posameznike. Favorita v tej tekmi ni," je tekmo napovedal Santos, ki ne more računati na poškodovanega branilca Raphaela Guerreira in kaznovanega stebra obrambe Pepeja.

Čilenci v Rusiji še niso navdušili z izjemo uvodne pol ure proti Nemčiji. Čile igra že četrto poletje zapored praktično z isto zasedbo in nekateri opažajo, da je prišlo do zasičenosti z nogometom in utrujenosti. "Proti Portugalski bo zelo težko, toda tudi njim ne bo nič lažje. Naš cilj je odigrati pogumno in agresivno," je povedal selektor Čila Juan Pizzi, ki bo imel na voljo vse nogometaše.

Portugalci so zadeli na zadnjih desetih tekmah, Čilenci na zadnjih sedmih, tako da se obeta zanimiv obračun. Pod povečalom bosta oba najboljša moža ekip Ronaldo in Alexis Sanchez, s katerim je Pizzi izjemno zadovoljen, čeprav je 28-letnik nenehna tarča prestopnih špekulacij. "Zelo je osredotočen in natančno ve, kaj more delati. Popolnoma je posvečen reprezentanci," je Sancheza hvalil Pizzi. Sanchez je na treh tekmah zabil en gol in imel še eno podajo.

V drugem polfinalu se bosta v četrtek ob 20. uri pomerili Nemčija in Mehika.

Polfinale, danes ob 20.00:

PORTUGALSKA - ČILE

Portugalska: Rui Patricio, Cedric, Jose Fonte, Bruno Alves, Eliseu, Adrien Silva, William Carvalho, Bernardo Silva, Andre Gomes, Andre Silva, Ronaldo.

Čile: Bravo, Isla, Medel, Jara, Beausejour, Diaz, Aranguiz, Hernandez, Vidal, Vargas, Sanchez.

Sodnik: Alireza Faghani (Iran)

Četrtek ob 20.00:

NEMČIJA - MEHIKA (Soči)





FINALE, nedelja ob 20.00 (St. Peterburg)



TEKMA ZA TRETJE MESTO, nedelja ob 14.00 (Moskva)