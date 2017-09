Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Mladi Slovenci so po prvem polčasu zaostajali, nato pa le strli Luksemburžane. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Precej dela za mlade Slovence v Ajdovščini

Naslednji tekmi v začetku oktobra

1. september 2017 ob 19:22

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je uspešno začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2019, saj je v Ajdovščini s 3:1 premagala Luksemburg.

Varovanci Primoža Glihe so imeli z Luksemburžani precej dela. Ti so v 33. minuti ostali brez izključenega Cedrica Sacrasa, ki je bil izključen zaradi grobega prekrška nad Maticem Vrbancem. Kljub igralcu manj so Luksemburžani povedli, potem ko je Gregorja Sorčana matiral Ricardo Pinto.

Slovenci so se v nadaljevanju le zbrali. Alen Ožbolt je v 51. minuti izenačil z glavo, malo kasneje pa je Jan Mlakar (59.), ki je v igro vstopil le malo prej, zabil odločili gol. Slovensko zmago je v 91. minuti potrdil Ožbolt, ki je zadel z bele točke. Enajstmetrovko je priboril Mlakar.

Gliha: Nogomet ni balet

"V današnjem nogometu ni nič pričakovanega. Vse moraš pridelati, oddelati. Imeli smo šest ali sedem čistih 'zicer' situacij, in če tega ne izkoristiš, imaš velike težave, kakršne smo imeli danes. Naša skupina je, razen Francozov, izenačena, in mi se bomo morali zelo potruditi, da bo tej generaciji uspelo tisto, kar je prejšnji. Upam, da bo fantom uspelo, ne le na reprezentančni ravni, ampak tudi na klubski ravni," je dvoboj ocenil selektor mlade reprezentance Gliha in o dokaj grobih tekmecih dejal: "Nogomet pač ni balet in ti fantje se bodo morali navaditi, da je mednarodna raven bistveno močnejša in hitrejša kot slovenska prva liga. S tem se bo treba spoprijeti, ker druge poti ne bo."

Kvalifikacije se bodo nadaljevale v začetku oktobra, ko bosta na sporedu naslednji tekmi. Obe bodo Slovenci igrali v gosteh, 5. oktobra pri tekmecih v Luksemburgu, 9. pa v Črni gori.

Na EP 2019, ki bo v Italiji in San Marinu, se uvrstijo zmagovalci devetih skupin, najboljši štirje drugouvrščeni pa bodo igrali dodatne kvalifikacije.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2019 (U-21)



SKUPINA 9



SLOVENIJA - LUKSEMBURG 3:1 (0:1)

Ožbolt 51., 91./11-m, Mlakar 59.; Couto 41.

: Sacras 33./Luksemburg

Slovenija: Sorčan, Badžim, Pišek, Žužek , Kramarič, Vrbanec (35./Brecl), Tučić (55./Mlakar), Gliha, Bijol (46./Humar ), Rom, Ožbolt.

Luksemburg: Roulez, Ewert (80./Prudhomme), Sacras, Simon, Barreiro Martins , Bohnert , Muratovic , Ricardo Pinto (68./Heinz), Matias Marques , Tinelli, Mersch (35./Da Graca Dias).

KAZAHSTAN - ČRNA GORA 1:1 (0:0)



Torek:

BOLGARIJA - LUKSEMBURG

FRANCIJA - KAZAHSTAN

Lestvica: KAZAHSTAN 2 1 1 0 3:2 4 SLOVENIJA 1 1 0 0 3:1 3 ČRNA GORA 1 0 1 0 1:1 1 BOLGARIJA - - - - -:- - FRANCIJA - - - - -:- - LUKSEMBURG 2 0 0 2 2:5 0

A. V.