Prek novoustanovljene Lige narodov tudi na Euro 2020

Slovenija najbrž v skupini C

21. september 2017 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Uefa je na zasedanju v Ženevi potrdila Ligo narodov, nov sistem reprezentančnih tekmovanj, ki bo zaživela septembra prihodnje leto. Slovenija bo glede na trenutni koeficient bržkone uvrščena v skupino C s 15 reprezentancami.

Evropska nogometna zveza bo svojih 55 članic razdelila v štiri skupine, o oblikovanju skupin pa odloča lestvica, ki jo bo Uefa dokončno oblikovala oktobra po rednem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2018.

V skupini A bo najboljših 12 ekip z lestvice, v skupini B prav tako 12, v skupini C 15 in v skupini D 16. V skupinah A in B bo Uefa nato izžrebala štiri skupine s po tremi ekipami, v skupini C eno skupino s tremi in tri skupine s štirimi reprezentancami ter v skupini D štiri skupine s po štirimi moštvi, ki bodo igrale po sistemu vsaka z vsako doma in v gosteh. Žreb bo 24. januarja prihodnje leto v Lozani.

Znotraj lige bodo ekipe izpadale in napredovale iz skupin, uspeh v ligi pa bo določal tudi nosilce za prihodnje evropske kvalifikacije za EP, ki se bodo začele marca 2019.

Glede na trenutno stanje bi bila Slovenija v skupini C skupaj z Grčijo, Romunijo, Izraelom, Srbijo, Dansko, Bolgarijo, Albanijo, Škotsko, Črno goro, Norveško, Litvo, Azerbajdžanom, Ciprom in Armenijo. Zmagovalci posameznih skupin iz skupine C bodo napredovali v skupino B, zadnjeuvrščeni pa bodo nazadovali v skupino D.

Zmagovalca lige bo odločil zaključni turnir najmočnejših štirih ekip skupine A junija 2019, ki bodo odigrale polfinalna obračuna, nato pa tekmo za tretje mesto in finale.

Liga narodov namesto prijateljskih tekem

Uefa želi z novo ligo, ki je tudi nova platforma za marketing, nadomestiti velik del prijateljskih tekem, obenem pa tem tekmam, ki bodo še vedno služile za pripravo ekip, dati tudi tekmovalni naboj ter privabiti večje število navijačev. V nižjih ligah bo ob napredovanju zmagovalca motivacija tudi dodatna možnost v okviru kvalifikacij za EP 2020, saj se bodo ekipe uvrstile v dodatne kvalifikacije.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020 se bodo tako namesto septembra začele marca leta 2019. V kvalifikacije bodo morale vse reprezentance, tudi 13 gostiteljic. Ekipe bodo razdeljene v deset skupini, dve najboljši iz vsake se uvrsti na evropsko prvenstvo.

Za zadnja štiri mesta na Euru 2020 se bo potegovalo 16 zmagovalcev skupin v Ligi narodov. Vsaka skupina bo imela svojo pot. Tako bosta mesto na EP-ju dobili tudi najboljši ekipi iz skupin C in D. Če bodo zmagovalci skupin v Ligi narodov že uvrščeni na Euro, bodo na njihova mesta vstopile naslednje najbolje uvrščene ekipe.

