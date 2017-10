Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jose Mourinho je rdeče vrage popeljal tik pod vrh lestvice, a še vedno ni zadovoljen. Foto: Reuters Dodaj v

Premier liga: Manchester United - Tottenham 0:0

West Bromwich bo gostil Manchester City

28. oktober 2017 ob 13:29

Manchester - MMC RTV SLO

Na derbiju 10. kroga Premier lige se na Old Traffordu merita Manchester United in Tottenham. Gostje bodo igrali brez poškodovanega najboljšega strelca lige Harryja Kana.

Izjemni napadalec se je poškodoval na Wembleyju prejšnjo nedeljo, ko je Tottenham odpravil Liverpool s 4:1 in se na lestvici izenačil z rdečimi vragi. Obe ekipi sta zbrali po 20 točk in zaostajata pet točk za vodilnim Manchester Cityjem.

Jose Mourinho je še vedno jezen zaradi poraza prejšnji teden priti Huddersfield Townu, ko so njegovi izbranci popolnoma odpovedali. Portugalec je dejal, da je bil pristop slabši kot na kakšni prijateljski tekmi. Še vedno so poškodovani Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Michael Carrick in Marcos Rojo.

10. KROG

Danes ob 13.30:

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM 0:0 (-:-)

Manchester United: de Gea, Bailly, Smalling, Jones, Valencia, Herrera, Matić, Young, Mhitarjan, Lukaku, Rashford.

Tottenham: Lloris, Alderwireld, Dier, Vertonghen, Aurier, Eriksen, Winks, Alli, Davies, Sissoko, Son Heung-min.

Sodnik: Jonathan Moss

Ob 16.00:

ARSENAL - SWANSEA

CRYSTAL PALACE - WEST HAM

LIVERPOOL - HUDDERSFIELD

WATFORD - STOKE CITY

WEST BROMWICH - MANCHESTER CITY

Ob 18.30:

BOURNEMOUTH - CHELSEA



Nedelja ob 14.30:

BRIGHTON - SOUTHAMPTON

Ob 17.00:

LEICESTER - EVERTON

Ponedeljek ob 21.00:

BURNLEY - NEWCASTLE

Lestvica: MANCHESTER CITY 9 8 1 0 32:4 25 MANCHESTER UTD. 9 6 2 1 22:4 20 TOTTENHAM 9 6 2 1 19:6 20 CHELSEA 9 5 1 3 17:10 16 ARSENAL 9 5 1 3 17:12 16 WATFORD 9 4 3 2 15:17 15 NEWCASTLE 9 4 2 3 10:8 14 BURNLEY 9 3 4 2 8:9 13 LIVERPOOL 9 3 4 2 14:16 13 SOUTHAMPTON 9 3 3 3 8:9 12 HUDDERSFIELD 9 3 3 3 7:10 12 BRIGHTON 9 3 2 4 9:10 11 WEST BROMWICH 9 2 4 3 7:10 10 LEICESTER 9 2 3 4 12:14 9 SWANSEA 9 2 2 5 6:10 8 WEST HAM 9 2 2 5 8:17 8 STOKE CITY 9 2 2 5 10:20 8 EVERTON 9 2 2 5 7:18 8 BOURNEMOUTH 9 2 1 6 6:13 7 CRYSTAL PALACE 9 1 0 8 2:19 3

A. G.