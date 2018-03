Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Zlatko Zahovič se je po porazu s Krškim grdo spozabil, NK Maribor pa dogodek obžaluje in se opravičuje vsem vpletenim. Foto: BoBo Dodaj v

NK Maribor se opravičuje za izpad Zlatka Zahoviča

"Izgubili smo točke, ne smemo pa spoštovanja"

18. marec 2018 ob 14:15

Maribor - MMC RTV SLO

NK Maribor obžaluje besede Zlatka Zahoviča na novinarski konferenci po porazu s Krškim. Na svoji spletni strani so zapisali, da so se oddaljili od vrednot, za katere se zavzemajo.

Športni direktor Zlatko Zahovič je na vprašanje, ali je razočaran zaradi slabega obiska tekme Maribor - Krško, novinarju, ki je pred kratkim v zločinu izgubil očeta, odgovoril: "Počasi, sine, ne provocirat. Imaš še dovolj časa. Pred kratkim se ti je zgodila tragedija, kajne? Te je kaj izučila? Mislim, da te ni nič izučila. Še vedno hočeš provocirat in si nesramen."

V sporočilu za javnost je dan po incidentu NK Maribor med drugim zapisal: "Odziv športnega direktorja zahteva opravičilo, ki ga NK Maribor tudi izreka. Novinarju Ekipe SN in vsem preostalim predstavnikom medijev, ki so v Ljudskem vrtu vedno dobrodošli. Izgubili smo točke v športnem boju, ne smemo pa spoštovanja. Ohraniti moramo ugled in pokončno držo ne glede na razmere, vmesna vprašanja javnosti ali morebitne pretekle zgodbe."

"Omenjanje družinske tragedije, s katero se je moral soočiti poročevalec, ni način komunikacije, ki je v skladu z načeli delovanja slovenskega prvaka in kluba z največjim številom navijačev v državi. NK Maribor je v svoji zgodovini prestal vzpone in padce, doživljal ekstaze zmag in grenkobo porazov. Tokratni dogodek v konferenčni sobi se je oddaljil od vrednot, za katere se zavzemamo, in klub se od izjav športnega direktorja ograjuje ter jih obžaluje."

Odzvali so se tudi v Društvu športnih novinarjev Slovenije: "Obsojamo verbalni in osebno žaljiv napad športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahoviča na novinarja Ekipe SN Dejana Mitrovića na novinarski konferenci. Novinar Mitrović je namreč le zastavil profesionalno vprašanje, v skladu z novinarskimi standardi, in nato doživel verbalni napad direktorja domače ekipe Zahoviča."

T. O.