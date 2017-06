Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 11 glasov Ocenite to novico! Tomislav Tomić (levo) je lani z Zrinjskim igral tudi v kvalifikacijah za Ligo prvakov, kjer pa je bila boljša Legia iz Varšave (1:1 in 2:0). Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vezist Tomić druga okrepitev Olimpije

Z Zrinjskim dvakrat zapored osvojil naslov državnega prvaka

12. junij 2017 ob 17:39

Ljuibljana - MMC RTV SLO

Tomislav Tomić je podpisal dveletno pogodbo z Olimpijo. Član mostarskega Zrinjskega je bil eden izmed boljših nogometašev preteklega prvenstva v BiH. V Ljubljano prihaja kot prost nogometaš.

"Počutim se odlično. Olimpija je največji klub v Sloveniji, ki ga dobro poznam. Spremljal sem klub in slovensko ligo, tako da pričakujem, da se bom hitro vklopil," je po podpisu pogodbe povedal 26-letni nogometaš.

Vezist je z Zrinjskim dvakrat zapored osvojil naslov državnega prvaka, občasno je nosil kapetanski trak, v zadnji sezoni je dosegel pet golov, dodal pa še dve podaji. "Malce sem si spočil. Zadnjo tekmo v dresu Zrinjskega sem odigral 28. maja, tako da prihajam optimalno pripravljen," je dodal Tomić.

Nekdanji član Širokega Brijega in Željezničara se zaveda, da nositi dres Olimpije pomeni veliko odgovornost: "Privilegij bo igrati tukaj. Klub je odlično organiziran, cilja na najvišja mesta v prvenstvu, upam tudi, da bomo dobro igrali v Evropi. Ljubljana mi je že v prvih dneh prirasla k srcu, zdaj vidim, zakaj so mi prijatelji govorili, da je to najlepše mesto na področju nekdanje Jugoslavije," je zaključil Tomić, ki ima tudi hrvaški potni list, tako da v zasedbi zmajev ne bo zasedel mesta tujca.

To je druga okrepitev pri zmajih, že prejšnji teden je prišel srbski vezist Goran Brkić.

A. G.