Ranieri odpuščen devet mesecev po senzacionalnem naslovu

Obeta se krčevit boj za obstanek med elito

23. februar 2017 ob 21:00

Leicester - MMC RTV SLO

Claudio Ranieri je v lanski sezoni popeljal Leicester do senzacionalnega naslova angleškega prvaka. Vodstvo kluba ga je po slabih predstavah v letošnji sezoni odpustilo.

13 krogov pred koncem sezone v angleškem prvenstvu je Leicester na 17. mestu z 21 točkami. To je zadnje mesto, ki še zagotavlja obstanek med elito. Prednost pred zadnjeuvrščenim Sunderlandom znaša le dve točki.

V soboto je tretjeligaš Millwall v osmini finala Pokala FA izločil Leicester z 1:0, potem ko so imeli aktualni angleški prvaki skoraj celoten drugi polčas igralca več, zadetek pa so prejeli v 90. minuti.

V sredo je Sevilla premagala Leicester z 2:1 na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov. Andaluzijci so bili vso tekmo boljši tekmec, Jamie Vardy pa je vlil upanje pred povratno tekmo na stadionu King Power čez tri tedne.

Rooney ostaja na Old Traffordu

Wayne Rooney je končal namige, da bo on naslednji, ki ga bodo bogati kitajski klubi zvabili v svoje vrste. Napadalec Manchester Uniteda je zatrdil, da se povsem dobro počuti na Old Traffordu in da namerava tam tudi ostati.

Njegovega agenta Paula Stretforda so opazili na Kitajskem. Zdaj je nogometaš sam končal špekulacije. "Vesel sem in počaščen, da se drugi klubi zanimajo zame. A ostajam pri Manchester Unitedu," je v izjavi za javnost sporočil 31-letnik.

Med kitajskimi klubi, ki naj bi pokazali zanimanje, so na Otoku največkrat omenjali Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Jiangsu Suning in Tianjin Quanjian. Plača pa naj bi po ugibanjih otoških medijev znašala kar milijon dolarjev na teden.

"Upam, da bom še dolgo del te ekipe in da se bomo uspešno borili na vseh frontah. Prav zdaj klub doživlja vznemirljive čase in rad bi bil del tega," je še dodal Rooney, ki ima pogodbo z rdečimi vragi do junija 2018.

A. G.