Rdeči vragi gladko v osmino finala Evropske lige

V akciji tudi Robert Berić

22. februar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 22. februar 2017 ob 20:09

St. Etienne - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so dobili tudi povratno tekmo 1/16-finala Evropske lige proti St. Etiennu in se gladko uvrstili v naslednji krog tekmovanja.

Edini zadetek na srečanju je že v 16. minuti dosegel Henrik Mhitarjan. Ta je izkoristil krasen predložek Juana Mate z leve strani in iz neposredne bližine premagal nemočnega vratarja Stephana Ruffierja. Armenec je nato že nekaj minut zaradi težav s tetivo zapustil zelenico, namesto njega pa je v igro vstopil Marcus Rashford.

Francozi so imeli v nadaljevanju sicer jalovo premoč. Žogo so dalj časa držali v svoji posesti od nasprotnika, a kakšne resnejše priložnosti si niso uspeli pripraviti. Tudi, ko so rdeči vragi ostali brez izključenega Erica Baillyja - po dobri uri igre je zaradi prekrška nad Romainom Hamoumajem prejel še drugi rumeni karton - vratar Sergio Romero ni imel pretiranega dela.

Proti Manchester Unitedu je 59 minut igral tudi slovenski reprezentančni napadalec Robert Berić. Svoje mesto na zelenici je odstopil Nolanu Rouxu.

Prejšnji četrtek so na Old Traffordu rdeči vragi zmagali s 3:0, vse tri zadetke je dosegel Zlatan Ibrahimović. Francozi so bili zelo nevarni, zapravili so nekaj lepih priložnosti, tudi obe odločitvi o obeh najstrožjih kaznih sta bili sporni.

Šestnajstina finala, povratne tekme:

St. Etienne - MAN. UNITED 0:1 (0:1) 0:3

Mhitarjan 16.

RK: Bailly 63./Man Utd

St. Etienne: Ruffier, Malcuit, Theophile-Catherine, Perrin, F. Pogba, Veretout (68./Lemoine), Pajot, Hamouma, Saivet (53./Intima), Monnet-Paquet, Berić (59./Roux).

Man. United: Romero, Young, Bailly, Smalling, Blind, Fellaini, Carrick (61./Schweinsteiger), P. Pogba, Mata (64./Rojo), Ibrahimović, Mhitarjan (25./Rashford).

Sodnik: Deniz Aytekin (Nemčija)

Fenerbahče - KRASNODAR 1:1 (1:1) 0:1

Souza 41.; Smolov 7.



SCHALKE - Paok 1:1 (1:1) 3:0

Schöpf 23.; Nastasić 25./ag

Četrtek ob 17.00:

OSMANLISPOR - OLYMPIACOS 0:0

Ob 19.00:

AJAX - LEGIA VARŠAVA 0:0

APOEL - ATHLETIC BILBAO 2:3

ROMA - VILLARREAL 4:0

BEŠIKTAŠ - HAPOEL BER ŠEVA 3:1

Sodil bo Matej Jug.

ZENIT - ANDERLECHT 0:2

Četrtek ob 21.05:

FIORENTINA - BORUSSIA (M) 1:0



KÖBENHAVN - LUDOGOREC 2:1



GENK - ASTRA GIURGIU 2:2



LYON - AZ ALKMAAR 4:1



ŠAHTAR DONECK - CELTA VIGO 1:0

Sodil bo Slavko Vinčić.



SPARTA PRAGA - ROSTOV 0:4



TOTTENHAM - GENT 0:1

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

A. G., M. L.