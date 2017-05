Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 15 glasov Ocenite to novico! Wayne Rooney, ki je bil na zelenici le štiri minute, je dvignil pokal za zmago v Evropski ligi. Foto: Reuters Henrik Mhitarjan in Paul Pogba sta bila junaka na Friends Areni. Foto: Reuters Jose Mourinho ne pozna poraza na finalnih tekmah v evropskih pokalih. Foto: Reuters Koprčan Damir Skomina je pokazal šest rumenih kartonov, po tri na vsaki strani. Foto: Reuters Sorodne novice Izpit sezone za Manchester United - Liga prvakov DA ali NE? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rdeči vragi rešili sezono - Liga prvakov znova na Old Traffordu

Ajax popolnoma brez idej pred vrati

24. maj 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 24. maj 2017 ob 22:32

Stockholm - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so v finalu Evropske lige v Stockholmu premagali Ajax z 2:0 in bodo naslednjo sezono igrali v Ligi prvakov.

Mladeniči iz Amsterdama na celotnem obračunu niso resneje ogrozili Sergia Romera, čeprav so jim Angleži večji del srečanja prepustili terensko pobudo. Rdeči vragi so osvojili še edino lovoriko, ki jim je manjkala v bogati klubski vitrini.

Tekma v Stockholmu se je začela z minuto molka v spomin na žrtve torkovega napada v Manchestru. Sodil je Koprčan Damir Skomina, ki ni imel težkega dela.



Pogba kronal boljši začetek Angležev

Rdeči vragi so začeli odločno. V uvodne četrt ure so bili boljši tekmec. Povedli so v 18. minuti, ko je Marouane Fellaini na robu kazenskega prostora zaposlil Paula Pogbaja. Strel Francoza je zadel kolumbijskega branilca Davisona Sancheza, žoga je spremenila smer in končala v mreži. Andre Onana v vratih Ajaxa je že krenil v napačno smer in ni mogel posredovati. Ajax je nato pritisnil, vendar si ni priigral nobene velike priložnosti za izenačenje.

Mojstrska poteza Mhitarjana

Takoj na začetku drugega polčasa je po podaji Juana Mate iz kota najvišje skočil Chris Smalling, žogo je poslal pred vrata, kjer je Henrik Mhitarjan s štirih metrov z desno nogo spretno zabil žogo pod prečko.

Ajax popolnoma brez idej

Rdeči vragi so nato rutinirano odbili vse napade Ajaxa. V 70. minuti je Mhitarjan 18 metrov od vrat igral z roko, vendar tudi iz zelo ugodnega položaja Hakim Ziyech ni ogrozil vratarja Sergia Romera, zadel je le živi zid.

Rooney vstopil šele v zadnji minuti

Rezervist Jesse Lingard je imel tri minute priložnost za tretji zadetek, ko je sam stekel proti vratom, a ga je v zadnjem trenutku zaustavil Sanchez. V 90. minuti so navijači Manchester Uniteda pozdravili še Wayna Rooneyja, ki je vstopil namesto Juana Mate. V sodnikovem dodatku je napadalec David Nesres Campos z desne strani prišel pred vrata, skušal je lobati Romera, a mu ni uspelo dobro zadeti žoge.

Četrta evropska lovorika za Mourinha

Jose Mourinho je v svojem četrtem evropskem finalu še četrtič zmagal. S Portom je osvojil Pokal Uefa in Ligo prvakov (2003 in 2004), z Interjem pa Ligo prvakov leta 2010. Imel je veliko težav zaradi poškodb, a se to ni poznalo. Eric Bailly je bil kaznovan, Zlatan Ibrahimović, Luke Shaw, Marcos Rojo in Ashley Young pa so bili poškodovani.

Finale, Stockholm:

Ajax - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:1)

46.961; Pogba 18., Mhitarjan 47.



Ajax: Onana, Veltman , Sanchez, de Ligt, Riedewald ( 82./F. de Jong), Schöne ( 70./van de Beek), Klaassen, Ziyech, B. Traore, Dolberg ( 62./Neres Campos), Younes .



Man. United: Romero, Valencia, Smalling, Blind, Darmian, Fellaini , Ander Herrera, Pogba, Mata ( 90./Rooney), Mhitarjan ( 74./Lingard), Rashford ( 84./Martial).



Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

Zmagovalci Pokala Uefa/Evropske lige od leta 2000 naprej:

2000 Galatasaray

2001 Liverpool

2002 Feyenoord Rotterdam (Nizozemska)

2003 Porto

2004 Valencia

2005 CSKA Moskva

2006 Sevilla

2007 Sevilla

2008 Zenit St. Peterburg

2009 Šahtar Doneck

Evropska liga:

2010 Atletico Madrid

2011 Porto

2012 Atletico Madrid

2013 Chelsea

2014 Sevilla

2015 Sevilla

2016 Sevilla

2017 Manchester United

A. G.