Rezervist Shaqiri v sedmih minutah odločil največji angleški derbi

Manchester United bližje coni izpada kot vrhu

16. december 2018 ob 15:32,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 19:04

LIverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola so z dvema goloma rezervista Xherdana Shaqirija zlomili odpor bledega Manchester Uniteda, ki odhaja sklonjene glave z Anfielda prvič po letu 2013.

Še neporaženi Redsi, ki so večnega tekmeca porazili s 3:1, so po dnevu premora spet zasedli vrh premier lige. Nepričakovan junak obračuna je bil 27-letni švicarski reprezentant Shaqiri. V igro je prišel v 70. minuti pri neodločenem izidu 1:1. Prvi gol je s pravo bombo dosegel tri minute pozneje, dokončno pa je odločil derbi v 79. minuti. Liverpool je povedel v 24. minuti z golom Sadia Maneja. V 32. minuti je po hudi napaki vratarja Allisona izenačil Jesse Lingard.

Velika premoč Redsov - 36:6 v strelih na gol

Liverpool je bil veliko boljši tekmec. Napadal je večino tekme, izenačenih je bilo le zadnjih 15 minut prvega dela, kar je bila bržkone posledica velike napake Allisona. O premoči Redsov priča razmerje v strelih na gol, ki je bilo kar 36:6 v njihovo korist (11:2 v okvir vrat). Tudi razmerje kotov (13:2) kaže, kje je bilo središče vsega dogajanja.

Liverpool je izjemno odprl tekmo in prvih 15 minut popolnoma gospodaril na zelenici. Nenevarni Manchester United je s prostega strela sicer zatresel mrežo Redsov, a je sodnik gol razveljavil zaradi prepovedanega položaja Romeluja Lukakuja, ki se žoge ni dotaknil, vendar je vplival na igro. Silovit tempo Liverpoola je povzročal velike preglavice obrambi Manchestra. Nevarne situacije pred vrati Davida de Gee so se vrstile, vendar brez posledic.

Mane načel De Geo

Ko je že kazalo, da je prvi nalet zaustavljen, je Liverpool v 24. minuti povedel. Fabinho je poslal visoko žogo v prazen prostor v kazenskem prostoru, kjer jo je velemojstrsko s prsi ustavil Mane in jo v dvoboju ena na ena mirno pospravil za hrbet de Gee.

Spolzka žoga ušla Allisonu

Tudi po vodstvu je bil Liverpool boljši, a sledilo je izenečenje. Po levi strani je prodrl Romelu Lukaku in poslal nizko žogo v kazenski prostor. Vratar Allison je žogo že imel v naročju, vendar mu je kot milo spolzela iz rok. Pričakal jo je Lingard in jo z neposredne bližine zabil v mrežo.

Napaka brazilskega vratarja je spodrezala krilo gostiteljem. Manchester je vzpostavil ravnotežje in odšel na odmor glede na potek dogodkov zadovoljnejši.

Shaqirijevih sedem minut slave

V nadaljevanju smo gledali podobno zgodbo, čeprav je Manchester United po vstopu Fellainija zaigral v sistemu 4-3-3. Redsi so biili podjetnejši, napadi Manchester Uniteda redki. Liverpool je še vedno držal visok tempo, ki se mu je obrestoval v 72. minuti. Začetnik akcije je bil igralec Mane, ki je na levi strani "zlomil" Anderja Herrero. Žogo je poslal pred gol, kjer pa je bil Salah dobro oviran. Odbitek je pišel do Shaqirija, ki jo je s silovitim strelom spravil pod prečko De Gee. Švicarski reprezentant je bil v glavni vlogi tudi sedem minut pozneje. Spet je ustrelil z roba kazenskega prostora, na poti v gol pa se je žoga odbila od Baillyja in še tretjič končala v golu Manchestra.

26 točk Manchester Uniteda po 17 krogih je najslabši izkupiček v tem obdobju v zadnjih 28 letih.

Prvi poraz Arsenala v zadnjih 23 obračunih

V zgodnjem popoldnevu je presenečenje pripravil Southampton, ki je s 3:2 ugnal Arsenal. S tem je prekinjen niz 22 tekem topničarjev brez poraza, Southampton je dobil šele drugo tekmo v prvenstvu in prvo na domači zelenici. Henrik Mhitarjan je dvakrat izničil vodstvo po golih Dannyja Ingsa. Arsenal je napadal vse tri točke, a je v zaključku za zmago gostiteljev zadel Charlie Austin, ki je žogo z glavo zabil v mrežo, potem ko je vratar Leno napačno ocenil predložek. Porozna Arsenalova obramba je vse tri zadetke prejela po strelih z glavo.



LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED 3:1 (1:1)

Mane 24., Shaqiri 73., 80.; Lingard 32.

Liverpool: Alisson, Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita (73./Shaqiri), Mane (84./Henderson), Salah, Firmino

Man United: De Gea, Dalot (46./Fellaini), Bailly, Lindelof, Darmian, Herrera (79./Martial), Matić, Rashford, Lingard (85./Mata), Young, Lukaku

BRIGHTON - CHELSEA 1:2 (0:2)

March 66.; Pedro 17., Hazard 33.

SOUTHAMPTON - ARSENAL 3:2 (2:1)

Ings 20., 44., Austin 85.; Mhitarjan 28., 53.

MANCHESTER CITY - EVERTON 3:1 (1:0)

Gabriel Jesus 22., 50., Sterling 69.; Calvert Lewin 65.

CRYSTAL PALACE - LEICESTER 1:0 (1:0)

Milivojević 39.

HUDDERSFIELD - NEWCASTLE 0:1 (0:0)

Rondon 55.

Gorenc Stanković je bil na klopi Huddersfielda.

TOTTENHAM - BURNLEY 1:0 (0:0)

Eriksen 91.

WATFORD - CARDIFF 3:2 (1:0)

Deulofeu 16., Holebas 52., Quina 68.; Hoilett 80., Reid 82.

WOLVERHAMPTON - BOURNEMOUTH 2:0 (1:0)

Raul Jimenez 12., Cavaleiro 94.

FULHAM - WEST HAM 0:2 (0:2)

Snodgrass 17., Antoino 29.

Lestvica: LIVERPOOL 17 14 3 0 37:7 45 MANCHESTER CITY 17 14 2 1 48:10 44 TOTTENHAM 17 13 0 4 31:16 39 CHELSEA 17 11 4 2 35:14 37 ARSENAL 17 10 4 3 37:23 34 MANCHESTER UTD. 17 7 5 5 29:29 26 WOLVERHAMPTON 17 7 4 6 19:19 25 EVERTON 17 6 6 5 24:22 24 WEST HAM 17 7 3 7 25:25 24 WATFORD 17 7 3 7 23:25 24 BOURNEMOUTH 17 7 2 8 25:28 23 LEICESTER 17 6 4 7 21:21 22 BRIGHTON 17 6 3 8 20:24 21 NEWCASTLE 17 4 4 9 14:22 16 CRYSTAL PALACE 17 4 3 10 14:23 15 CARDIFF CITY 17 4 2 11 17:33 14 SOUTHAMPTON 17 2 6 9 16:32 12 BURNLEY 17 3 3 11 15:33 12 HUDDERSFIELD 17 2 4 11 10:28 10 FULHAM 17 2 3 12 16:42 9

R. K.