Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Torina so Romo na Olimpicu izločili iz italijanskega pokala. Foto: EPA Dodaj v

Roma "zletela" iz pokala; Kurtić izključen

V angleškem ligaškem pokalu bodo znani vsi polfinalisti

20. december 2017 ob 19:41

Rim - MMC RTV SLO

Nogometaši Torina so na rimskem Olimpicu šokirali Romo in jo izločili v osmini finala italijanskega pokala (1:2). V četrtfinale se je prebila tudi Atalanta.

Rimljani so bili sicer boljši nasprotnik, večkrat so napadli vrata nasprotnika, po pol ure igre je Stephan El Shaarawy z razdalje zadel prečko, že nekaj minut pozneje je goste v vodstvo popeljal Lorenzo De Silvestri, ki je bil po ubranjenem strelu z glavo po predložku iz kota na pravem mestu in je z neubranljivim strelom iz bližine matiral nemočnega Lukasza Skorupskega.

Gostitelji so bili podjetnejši tudi v nadaljevanju, v 48. minuti je El Sharaawy neverano zapretil ob drugi vratnici po predložku z desne strani, slabih 20 minut pozneje je Patrik Schick zatresel vratnico. Nato je sledil hladen tuš, v 72. minuti je Simone Edera ušel svojemu branilcu in ob drugi vratnici z glavo povišal vodstvo Torina na 0:2.

Hip zatem je rezervist Edin Džeko zapravil 11-metrovko, Vanja Milinković-Savić, ki je Romine napadalce sicer vso tekmo spravljal v obup, je njegov strel v levo stran ubranil. Vseeno so Rimljani zaostanek prepolovili, v 85. minuti je bil natančen Schick. V zaključku tekme so varovanci Eusebia Di Francesca začeli vršiti vse hujši pritisk na Torinov gol, a so se gostje ubranili. Zadnjo priložnost na tekmi je v zadnji minuti sodnikovega dodatka zapravil Schick.

V četrtfinale se je uvrstila tudi Atalanta, ki je z 2:1 ugnala Sassuolo. Na tekmi sta nastopila oba slovenska reprezentanta. b je v igro vstopil v 84. minuti namesto Riccarda Orsolinija, Jasmin Kurtić je tekmo začel od prve minute, a je bil v 89. minuti zaradi drugega prejetega rumenega kartona izključen.

Zvečer se bosta za zadnjo četrtfinalno vstopnico pomerila še Juventus in Genoa.

Italijanski pokal, osmina finala, sredine tekme:

ATALANTA - Sassuolo 2:1 (2:0)

Cornelius 16., Toloi 33.; Toloi 74./ag

RK: Kurtić 89./Atalanta

Kurtić je igral do 89. minute, Iličić (oba Atalanta) pa od 84. minute.

Roma - TORINO 1:2 (0:1)

Schick 85.; De Silvestri 39., Edera 72.

Džeko (Roma) je v 77. minuti zapravil 11-metrovko.



Danes ob 20.45:

JUVENTUS - GENOA

NAPOLI - Udinese 1:0 (0:0)

Insigne 71.

INTER - Pordenone * 5:4 (0:0)

* - po streljanju 11-m



FIORENTINA - Sampdoria 3:2 (1:1)

Babacar 2., Veretout 59./11-m, 90./11-m; Barreto 39., Ramirez 77./11-m



MILAN - Verona 3:0 (2:0)

Suso 22., Romagnoli 30., Cutrone 55.



LAZIO - Cittadella 4:1 (3:1)

Immobile 11., 87., Anderson 24., Camigliano 36./ag; Bartolomei 41.

Angleški ligaški pokal, četrtfinale, sredini tekmi:

Danes ob 20.45:

CHELSEA - BOURNEMOUTH

Ob 21.00:

BRISTOL - MANCHESTER UNITED

Nemški pokal, osmina finala, sredine tekme:

Danes ob 18.30:

WERDER - FREIBURG



BORUSSIA (M) - BAYER LEVERKUSEN



Ob 20.45:

BAYERN - BORUSSIA (D)



HOFFENHEIM - EINTRACHT

MAINZ - Stuttgart 3:1 (0:1)

Berggreen 62., Diallo 71., Serdar 93.; Aogo 54./11-m



PADERBORN - Ingolstadt 1:0 (0:0)

Zolinski 56.



SCHALKE - Köln 1:0 (0:0)

Meyer 63.

Maroh (Köln) je poškodovan.



Nürnberg - WOLFSBURG * 0:2 (0:0)

Uduokhai 96., Didavi 118.

Brečka (Nürnberg) ni bilo v postavi.

* - po podaljšku

Mitja Lisjak