Cristiano Ronaldo je v pretekli sezoni z madridskim Realom že tretjič v zadnjih štirih letih osvojil Ligo prvakov. Kraljevi klub je postal tudi španski prvak. Poleti je osvojil še evropski in španski superpokal. Foto: EPA

Ronaldo s peto zlato žogo ujel Messija

Med 30 kandidati tudi vratar Oblak

7. december 2017 ob 20:00

Pariz - MMC RTV SLO

Na vrhu Eifflovega stolpa v Parizu so podelili zlato žogo za najboljšega nogometaša leta 2017. Cristiano Ronaldo jo je prejel že petič. V zbirki ima tudi priznanja iz let 2008, 2013, 2014 in 2016.

Pet jih že ima tudi Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012 in 2015). Med kandidati za prestižno priznanje, ki ga podeljuje francoska nogometna revija France Football, je bil tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.

Pred njim je bil v samostojni Sloveniji kandidat dvakrat Zlatko Zahovič (1999 in 2000). Med vratarji sta bila kandidata tudi David De Gea (Manchester United) in Gianluigi Buffon (Juventus). Oblak je v sezoni 2016/17 kar 15-krat ohranil mrežo nedotaknjeno na 30 tekmah, prejel je le 21 zadetkov. V sezoni 2017/18 je bil osemkrat nepremagan v ligi, dobil pa le sedem zadetkov.

De Gea v sezoni 2016/17 14-krat ni prejel gola v Premier ligi, zbral pa je 59 obramb. V tej sezoni je na 15 ligaških tekmah devetkrat "zaklenil" vrata, prejšnji teden je samo na tekmi z Arsenalom zbral 14 obramb, skupno jih ima že 45. Legendarni Buffon je izstopal v prejšnji sezoni Lige prvakov, ko je kar osemkrat ohranil mrežo nedotaknjeno.

Seznam vseh kandidatov za zlato žogo:

Napadalci: Neymar (Paris Saint-Germain/Bra), Paulo Dybala (Juventus Torino/Arg), Luis Suarez (Barcelona/Uru), Dries Mertens (Napoli/Bel), Robert Lewandowski (Bayern München/Pol), Harry Kane (Tottenham/Ang), Edin Džeko (AS Roma/BiH), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Fra), Radamel Falcao (Monaco/Kol), Lionel Messi (Barcelona/Arg), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gab), Edinson Cavani (Paris SG/Uru), Karim Benzema (Real Madrid/Fra), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Por), Eden Hazard (Chelsea/Bel) in Kylian Mbappe (Paris SG/Fra).

Vezisti: Luka Modrić (Real Madrid/Hrv), N'Golo Kante (Chelsea/Fra), Philippe Coutinho (Liverpool/Bra), Kevin De Bruyne (Manchester City/Bel), Toni Kroos (Real Madrid/Nem), Sadio Mane (Liverpool/Sen) in Isco (Real Madrid/Špa).

Branilci: Marcelo (Real Madrid/Bra), Sergio Ramos (Real Madrid/Špa), Mats Hummels (Bayern München/Nem) in Leonardo Bonucci (Milan/Ita)

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid/Slo), David De Gea (Manchester United/Špa) in Gianluigi Buffon (Juventus/Ita).

Dobitniki zlate žoge v zadnjih 30 letih:

1987: Ruud Gullit (Niz)

1988: Marco van Basten (Niz)

1989: Marco van Basten (Niz)

1990: Lothar Matthäus (Nem)

1991: Jean-Pierre Papin (Fra)

1992: Marco van Basten (Niz)

1993: Roberto Baggio (Ita)

1994: Hristo Stojčkov (Bol)

1995: George Weah (Lib)

1996: Matthias Sammer (Nem)

1997: Ronaldo (Bra)

1998: Zinedine Zidane (Fra)

1999: Rivaldo (Bra)

2000: Luis Figo (Por)

2001: Michael Owen (Ang)

2002: Ronaldo (Bra)

2003: Pavel Nedved (Češ)

2004: Andrej Ševčenko (Ukr)

2005: Ronaldinho (Bra)

2006: Fabio Cannavaro (Ita)

2007: Kaka (Bra)

2008: Cristiano Ronaldo (Por)

2009: Lionel Messi (Arg)

2010: Lionel Messi (Arg)

2011: Lionel Messi (Arg)

2012: Lionel Messi (Arg)

2013: Cristiano Ronaldo (Por)

2014: Cristiano Ronaldo (Por)

2015: Lionel Messi (Arg)

2016: Cristiano Ronaldo (Por)

2017: Cristiano Ronaldo (Por)

A. G.