Rummenigge ostro odgovoril na kritike Lewandowskega

Bavarci v torek gostijo Anderlecht

11. september 2017 ob 18:32

München - MMC RTV SLO

V Münchnu vse od časov Louisa van Gaala vzdušje ni bilo tako napeto. Po slabi igri in porazu proti Hoffenheimu z 0:2 je zavrelo.

Nezadovoljni Robert Lewandowski se ni oglasil pri predstavniku za stike z mediji pri Bayernu, ampak se je dobil z novinarjem Spiegla in iz njega se je kar usulo.

"Bayern ni nikoli odštel več kot 40 milijonov evrov za prestop nogometaša. V mednarodnem merilu je to številka, ki je povprečna že dolga leta. Vodstvo kluba mora najti rešitev, saj najboljši igralci na svetu ne bodo več prihajali v München," je poudaril Lewandowski, ki je zelo slabe volje že od lanskega zadnjega kroga, ko ni postal najboljši strelec Bundeslige. V Dortmundu so vse akcije izpeljali s Pierrom Emerickom Aubameyangom, Bavarci pa niso vse moči usmerili na Lewandowskega.

Rummenigge: Pogodbo ima do leta 2021

"Očitno je Lewandowski popolnoma impresioniran nad številkami, ki jih je odštel Paris SG. Pri nas zasluži ogromno denarja. Zelo mi je žal, da je izjavil take stvari. Vse skupaj se je začelo že maja po zadnji tekmi lanske sezone proti Freiburgu. Prepričan sem, da je za tem njegov agent Maik Barthel, ki bi želel zaslužiti s kakšnim prestopom," je bil jezen predsednik upravnega odbora Karl-Heinz Rummenigge.

"Kdor bo v javnosti kritiziral trenerja, soigralce in vodstvo kluba, bo imel v prihodnosti opraviti z menoj. Zelo dobro vem, kako strezniti nezadovoljne igralce. Robert ima pogodbo do leta 2021 in v njej ni nobene izstopne klavzule," je dodal Rummenigge.

Agent Barthel bi rad izpeljal prestop v Madrid

"V modernem nogometu se vse vrti okoli uspeha in denarja. To je ključno tudi pri vseh prestopih," je v intervjuju za Spiegel dejal Lewandowski, ki je v München prišel po evropski naslov. Bavarci so osvojili Ligo prvakov maja 2013, ko je Poljak igral za dortmundsko Borussio. Vse od takrat Bayern ni igral v finalu. Poljakov agent Barthel si že nekaj časa prizadeva za prestop k madridskemu Realu, ki je v zadnjih štirih letih trikrat osvojil evropsko krono.

Predsednik Uli Hoeness je bolj zaskrbljen zaradi slabe igre. "Že od začetka sezone ne igramo dobro. Moramo rešiti to težavo. Zelo slabo smo bili videti na igrišču v Hoffenheimu. To je naša težava, ne pa intervju Roberta Lewandowskega. Ni še čas za alarm, saj odločilne tekme še prihajajo," je strasti skušal umiriti Hoeness, ki pričakuje odgovor na zelenici že v torek zvečer, ko v uvodnem krogu Lige prvakov na Allianz Areno prihaja Anderlecht.

