Sampaoli bo skušal rešiti Argentince iz krize

Konec avgusta ključna tekma v Urugvaju

26. maj 2017 ob 19:02

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Jorge Sampaoli, ki je v letošnji sezoni uspešno vodil Sevillo, je sprejel nov izziv. Postal bo novi selektor argentinske reprezentance.

57-letni argentinski strokovnjak je v letošnji sezoni popeljal Sevillo do četrtega mesta v Primeri division, v Ligi prvakov pa je bil v osmini finala boljši Leicester (2:1 in 0:2).

Argentinska nogometna zveza si ga je že nekaj časa želela za novega selektorja, vendar je vodstvo Seville najprej ostro zavrnilo to možnost, sklicevali so se na veljavno pogodbo. Danes so pri Sevilli na uradni spletni strani potrdili, da so Sampaoliju dovolili začeti pogovore z nogometno zvezo. Za Sampaolija bo to življenjska priložnost, potem ko je šest let uspešno vodil reprezentanco Čila.

"V pogodbi imam klavzulo, ki mi dovoli odhod. Izpolnile bi se mi sanje, če bi lahko vodil našo izbrano vrsto. Argentinski trenerji se takemu izzivu ne moremo odreči," je pojasnil Sampaoli.

Argentina je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji prikazala številne slabe predstave, zato je bil selektor Edgardo Bauza prejšnji mesec odpuščen. Po 14 krogih imajo aktualni svetovni podprvaki le 22 točk in so na petem mestu. 31. avgusta jih čaka izjemno pomembno gostovanje v Urugvaju.

