Sanchez obsojen na 16 mesecev pogojne zaporne kazni

S španskimi oblastmi se je vendarle pogodil

7. februar 2018 ob 18:18

Madrid,Manchester - MMC RTV SLO, STA

Čilski nogometni zvezdnik Alexis Sanchez je bil v Španiji obsojen na 16-mesečno zaporno kazen zaradi utaje davkov.

A zdajšnji nogometaš Manchester Uniteda kljub temu ne bo niti dneva preživel za zapahi; kazni se bo izognil s plačilom 890 tisoč funtov davka plus obresti, skupno nekaj več kot milijon evrov.

Za napadalca rdečih vragov je sodišče v Španiji odločilo, da je kriv, da je špansko vlado med letoma 2012 in 2013, ko je igral za Barcelono, "opeharil" za 890 tisoč funtov z naslova prodaje osebnostnih pravic, kar je malo več kot milijon evrov, poroča BBC.

Sanchez je s španskimi tožilci dosegel dogovor, po katerem bo plačal denar, ki ga dolguje, in obresti, pri tem pa je priznal, da je namenoma pravice prodal tujemu podjetju, da bi se izognil plačilu davkov.

Sanchez je eden izmed številnih nogometnih zvezdnikov, ki so se znašli pod drobnogledom španske davkarije. Pred kratkim se je vezist madridskega Reala Luka Modrić pogodil s španskimi pristojnimi organi in odplačal približno milijon evrov davka, glede davčnih utaj se je veliko črnila prelilo tudi na račun Cristiana Ronalda in Lionela Messija.

M. L.