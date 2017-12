Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Alexis Sanchez je v letošnjem prvenstvu dosegel sedem golov. Foto: Reuters Arsene Wenger bo v nedeljo postal novi rekorder Premier lige po številu tekem. Foto: Reuters Sorodne novice Mourinho: 300 milijonov ni dovolj Rezervist Lingard preprečil nov spodrsljaj rdečih vragov Dodaj v

Sanchez zrežiral zmago topničarjev na Selhurst Parku

Wenger ujel Fergusona na večni lestvici Premier lige

28. december 2017 ob 23:06

London - MMC RTV SLO

Alexis Sanchez je z dvema zadetkoma zagotovil Arsenalu zmago na Selhurst Parku (2:3). Crystal Palace se je na zadnji tekmi 20. kroga Premier lige dobro upiral.

Topničarji s tremi točkami ostajajo na šestem mestu in zaostajajo le točko za četrtouvrščenim Liverpoolom. Premoč Arsenala v prvem polčasu je v 25. minuti kronal Shkodran Mustafi, ki je pospravil v mrežo odbito žogo, potem ko je strel Alexandra Lacazetta odbil vratar Julian Speroni.

Gostitelji so izenačili v 50. minuti, ko je Wilfried Zaha ušel po levi strani in podal v kazenski prostor. Andros Townsend je z natančnim strelom z levo nogo zadel s 13 metrov. V 62. minuti je Sanhcez ob bližnji vratnici ukanil Speronija po podaji Lacazetta. Štiri minute zatem je razigrani Jack Wilshere s svoje polovice poslal dolgo podajo v kazenski prostor, Sanchez si je sijajno zaustavil žogo in povišal na 1:3. Končni izid je postavil James Tomkins z glavo po podaji iz kota.

Arsene Wenger je izenačil rekord legendarnega Sira Alexa Fergusona (528 zmag v vlogi trenerja Manchester Uniteda), saj je 810-krat sedel na klopi Arsenala v Premier ligi. Veselil se je 468. zmage. V nedeljo bo postal novi rekorder na tekmi z West Bromwichem.

20. krog:

CRYSTAL PALACE - ARSENAL 2:3 (0:1)

Townsend 50., Tomkins 89.; Mustafi 25., Sanchez 62., 66.

Crystal Palace: Speroni, Kelly (80./Fosu Mensah), Dann, Tomkins, Schlupp, Loftus-Cheek (70./Sako), Cabaye (53./McArthur), Milivojević, Townsend, Zaha, Benteke.

Arsenal: Čech, Chambers, Koscielny, Mustafi, Bellerin, Xhaka (87./Maitland Niles), Wilshere, Kolašinac, Özil, Lacazette (75./Coquelin), Sanchez.

Sodnik: Michael Oliver

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY 0:1 (0:1)

Sterling 31.



TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 5:2 (2:0)

Kane 22., 39., 67., Alli 49., Son 51.; Boufal 64., Tadić 82.

CHELSEA - BRIGHTON 2:0 (1:0)

Morata 46., Alonso 60.

MANCHESTER UNITED - BURNLEY 2:2 (0:2)

Lingard 53., 91.; Barnes 3., Defour 36.

BOURNEMOUTH - WEST HAM 3:3 (1:1)

Gosling 30., Ake 57., Wilson 91.; Collins 8., Arnautović 82., 89.

HUDDERSFIELD - STOKE CITY 1:1 (1:0)

Ince 10.; Sobhi 60.

WATFORD - LEICESTER 2:1 (1:1)

Wague 45., Doucoure 65.; Mahrez 38.

WEST BROMWICH - EVERTON 0:0

LIVERPOOL - SWANSEA 5:0 (1:0)

Coutinho 6., Firmino 52., 66., Alexander Arnold 65., Oxlade Chamberlain 82.

Lestvica: MANCHESTER CITY 20 19 1 0 61:12 58 MANCHESTER UTD. 20 13 4 3 43:16 43 CHELSEA 20 13 3 4 34:14 42 LIVERPOOL 20 10 8 2 46:23 38 TOTTENHAM 20 11 4 5 39:20 37 ARSENAL 20 11 4 5 37:25 37 BURNLEY 20 9 6 5 18:17 33 LEICESTER 20 7 6 7 30:30 27 EVERTON 20 7 6 7 24:30 27 WATFORD 20 7 4 9 29:35 25 HUDDERSFIELD 20 6 5 9 18:32 23 BRIGHTON 20 5 6 9 15:25 21 STOKE CITY 20 5 5 10 23:41 20 SOUTHAMPTON 20 4 7 9 20:30 19 NEWCASTLE 20 5 3 12 19:30 18 CRYSTAL PALACE 20 4 6 10 18:32 18 WEST HAM 20 4 6 10 22:38 18 BOURNEMOUTH 20 4 5 11 18:31 17 WEST BROMWICH 20 2 9 9 14:27 15 SWANSEA 20 3 4 13 11:31 13

A. G.