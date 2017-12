Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 14 glasov Ocenite to novico! Joseju Mourinhu v Manchester Unitedu ne gre po načrtih. Foto: Reuters Sorodne novice Jose Mourinho Rezervist Lingard preprečil nov spodrsljaj rdečih vragov Dodaj v

Mourinho: 300 milijonov ni dovolj

United praktično že izgubil boj z mestnim tekmecem

27. december 2017 ob 12:03

Manchester - MMC RTV SLO

Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho je po neodločenem izidu proti Burnleyju (2:2) ponovno dvignil prah z izjavo, da 300 milijonov funtov, ki jih je porabil za okrepitev moštva, ni dovolj.

"Smo v drugem letu izgradnje ekipe, ki – kot veste – ni ena najboljših na svetu," je povedal Mourinho. Dodal je: "Manchester City kupuje osrednje branilce za ceno napadalcev."

Odkar je Portugalec maja lani prevzel Manchester United, je za Paula Pogbaja, Erica Baillyja, Henrikha Mkhitarjana, Romeluja Lukakuja, Victorja Lindelofa in Nemanjo Matića zapravil skoraj 300 milijonov funtov (338 milijonov evrov). "To ni dovolj denarja. Cena za velike klube je višja kot za druge. Veliki klubi so na trgu kaznovani zaradi svoje bogate zgodovine," je povedal Mourinho.

"Fantje delajo, kar lahko, in s tem sem zadovoljen," je povedal Mourinho. Manchester United za vodilnim Manchester Cityjem zaostaja za 12 točk ob odigrani tekmi več. City je od prihoda Pepa Guardiole za okrepitve porabil 75 milijonov funtov več od Mourinha.

Mourinho je na koncu usmeril bodico proti tekmecem. "Ko govorimo o odgovornosti in osvojitvi premier lige, Totenham te odgovornosti nima, saj nima take zgodovine kot mi. Prav tako ne Arsenal in Chelsea. Ko omenjamo velike nogometne ekipe, govorimo o zgodovini kluba," je še povedal Mourinho.

R. K.