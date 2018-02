Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Michy Batshuayi (levo) je dvakrat zatresel mrežo Kölna. Foto: BoBo Dodaj v

Sanjski debi Batshuayija za sladko zmago Stögerja v Kölnu

Kamplov Leipzig gostuje v Mönchengladbachu

3. februar 2018 ob 11:12

Köln - MMC RTV SLO

Peter Stöger se v jesenskem delu na klopi Kölna ni veselil niti ene zmage na 15 tekmah. V petek se je vrnil na stadion Rhein Energie in z dortmundsko Borussio osvojil tri točke (2:3).

Stefan Ruthenbeck je preporodil kozličke, ki znova verjamejo v obstanek v Bundesligi. Tudi na uvodni tekmi 21. kroga so prikazali zelo dobro predstavo, a jih je pokopal Michy Batshuayi. Belgijski napadalec je bil pri Chelseaju le rezervist, v rumeno-črnem dresu pa je debitiral na izjemen način.

Pierre-Emerick Aubameyang je ta teden končno prestopil k Arsenalu. Gabonec, ki je bil lani najboljši strelec nemškega prvenstva, je bil nezadovoljen v Dortmundu. Večkrat se ni udeležil treningov in vodstvo kluba je bilo zelo zadovoljno, da je lahko izpeljalo prestop. V napadu ga je zamenjal 24-letni Batshuayi, ki ga je Chelsea posodil do konca sezone. 12. maja lani je zadel za zmago proti West Bromwichu, ki je pomenila, da so modri petič osvojili Premier ligo.

V Kölnu je v 35. minuti zadel z bližine po sijajni akciji Jeremyja Toljana, ki je z leve strani podal pred vrata. Minuto pred odmorom je Batshuayi zadel še drugič, a je videosodnik posredoval in razveljavil gol zaradi prepovedanega položaja.

Gostitelji so se prebudili po uri igre, ko je najprej streljal Dominique Heintz, vratar gostov Roman Bürki je žogo odbil, rezervist Simon Zoller pa jo je z glavo zabil v mrežo. Veselje domačih navijačev se še ni poleglo, ko je Batshuayi še drugič matiral Tima Horna po lepi podaji Christiana Pulisica. V 69. minuti je Jorge Mere izenačil z glavo po podaji iz kota.

Köln je potreboval tri točke v boju za obstanek, zato je preveč nogometašev mislilo le na napad. Borussia je izvedla protinapad, Batshuayi je zaposlil Andreja Schürrleja, ki je z diagonalnim strelom z desno nogo šest minut pred koncem odločil zelo zanimivo srečanje pred 50.000 gledalci.

"Le sanjal sem lahko, da bo Batshuayi debitiral na tak način. Dobili smo zelo kakovostnega napadalca, potem smo smo odličnega tudi izgubili. Zdaj smo znova v položaju, ko se lahko enokvredno borimo za drugo mesto. To je tudi naš cilj," je bil zadovoljen Stöger.

21. krog:

KÖLN - BORUSSIA (D) 2:3 (0:1)

Zoller 60., Mere 70.; Batshuayi 35., 62., Schürrle 84.

Maroh (Köln) je bil na klopi.

Sobota ob 15.30:

HERTHA - HOFFENHEIM

FREIBURG - BAYER LEVERKUSEN

SCHALKE - WERDER

MAINZ - BAYERN

WOLFSBURG - STUTTGART



Ob 18.30:

BORUSSIA (M) - RB LEIPZIG (Kampl)



Nedelja ob 15.30:

AUGSBURG - EINTRACHT

Ob 18.00:

HAMBURGER SV - HANNOVER

Lestvica:

BAYERN 20 16 2 2 49:16 50 BORUSSIA (D) 21 9 7 5 45:29 34 BAYER LEVERKUSEN 20 9 7 4 41:27 34 SCHALKE 20 9 7 4 32:25 34 EINTRACHT 20 9 6 5 26:20 33 LEIPZIG 20 9 5 6 32:29 32 BORUSSIA (M) 20 9 4 7 30:32 31 AUGSBURG 20 7 7 6 29:26 28 HOFFENHEIM 20 7 6 7 31:32 27 HANNOVER 20 7 6 7 28:30 27 HERTHA 20 6 8 6 27:27 26 FREIBURG 20 5 9 6 22:35 24 WOLFSBURG 20 4 11 5 23:24 23 STUTTGART 20 6 2 12 16:26 20 MAINZ 20 5 5 10 24:35 20 WERDER 20 3 8 9 16:25 17 HAMBURGER SV 20 4 4 12 16:29 16 KÖLN 21 3 4 14 17:37 13

A. G.