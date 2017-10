Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ricardo Carvalho zdaj igra na Kitajskem. Foto: Reuters Dodaj v

Seznam davčnih grešnikov vse daljši - Carvalhu sedem mesecev pogojne kazni

Plačati bo moral 142.822 evrov

6. oktober 2017 ob 20:09

Madrid - MMC RTV SLO

Nekdanji branilec madridskega Reala Ricardo Carvalho je novo ime na seznamu davčnih grešnikov v Španiji. Madridsko sodišče je Portugalcu izreklo sedemmesečno pogojno zaporno kazen.

Za prve prestopnike so kazni, krajše od dveh let, spremenjene v pogojne. 39-letni Carvalho, ki zdaj igra za kitajski Shanghai SIPG, bo moral ob tem plačati kazen 142.822 evrov, potem ko so ga spoznali za krivega utaje med letoma 2011 in 2012.

Poleg Carvalha sta na seznamu davčnih prekrškarjev tudi Lionel Messi in Javier Mascherano, ki sta dobila 21-mesečni oziroma enoletni pogojni kazni, trenutno pa boj z davčnimi mlini bije še Realov najboljši strelec vseh časov Cristiano Ronaldo, ki je bil prvič zaslišan julija letos, očitajo pa mu, da je utajil 14,7 milijona evrov med letoma 2011 in 2014.

