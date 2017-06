Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Craig Shakespeare je dobil prvih pet tekem v vlogi glavnega trenerja in si pridobil zaupanje vodstva kluba. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Shakespeare na klopi Leicestra do leta 2020

Nasledil je Claudia Ranierija

8. junij 2017 ob 19:06

Leicester, ki je v sezoni 2015/16 senzacionalno osvojil angleško prvenstvo, bo tudi v naslednjih treh sezonah vodil Craig Shakespeare.

Ekipo je prevzel 23. februarja, ko je nasledil Claudia Ranierija, ki je po le devetih mesecih po osvojenem naslovu izgubil službo.

Shakespeare je bil že prej Ranierijev pomočnik, potem ko ekipi v tej sezoni ni šlo, pa je moral Italijan zapustiti mesto glavnega trenerja. Do konca sezone je vodenje ekipe prevzel Shakespeare, ki je prepričal vodstvo kluba in si prislužil podaljšanje pogodbe.

"To je zame velik izziv, nova pot v moji karieri. Vesel sem, da lahko nadaljujem v klubu in da lahko sodelujem s temi ljudmi, s katerimi sem zelo povezan. Zahvaljujem se lastnikom in upravnemu odboru za zaupanje in podporo," je dejal 53-letni Shakespeare.

Leicester je v osmini finala Lige prvakov izločil Sevillo (1:2 in 2:0), nato pa je v četrtfinalu izpadel proti madridskemu Atleticu (0:1 in 1:1). V Premier ligi je Leicester zasedel 12. mesto.

