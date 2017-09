Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Diego Simeone je z Atleticom pogodbo podaljšal do junija 2020. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Simeone pogodbo z Atleticom podaljšal do junija 2020

Argentinec, ki je poskrbel za renesanso v madridskem klubu

5. september 2017 ob 16:13

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Diego Simeone bo vsaj še tri sezone trener madridskega Atletica. 47-letni Argentinec je za dve dodatni sezoni podaljšal sodelovanje, ki se bo izteklo 30. junija 2020.

Simeone je madridsko zasedbo, v kateri pomembno vlogo igra vratar Jan Oblak, prevzel leta 2011 in jo popeljal na pot največjih uspehov v zgodovini kluba. Med drugim so atleti s Simeonejem na trenerski klopi sezono 2013/14 končali z osvojeno lovoriko prvakov španske La lige, prvega v 18 letih. Atletico je s Simeonejem leta 2012 osvojil naslov prvakov Evropske lige in Uefin superpokal, v Španiji pa španski pokal Copa del Rey (2013) in španski superpokal (2014). Svoje varovance je dvakrat popeljal v finale Lige prvakov, a je bil obakrat (2014, 2016) Real uspešnejši.

S podaljšanjem pogodbe je tudi konec številnih ugibanj o prihodnosti cenjenega stratega, ki so ga povezovali z odhodom v milanski Inter ali celo s prevzemom selektorskega mesta v argentinski reprezentanci. Z vodstvom kluba se je že marca 2015 načelno dogovoril, da bo ekipo vodil vse do konca sezone 2019/20, vendar pa si je takrat v dogovoru izboril možnost prekinitve pogodbe po dveh letih. Te možnosti ni izkoristil in je s klubom podaljšal sodelovanje, s čimer bo postal trener z najdaljšim stažem v La ligi.

