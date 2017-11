Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 52-letni Nemec Michael Skibbe bo še naprej grški selektor. Foto: EPA Dodaj v

Skibbe kljub porazu s Hrvati ostaja na grški klopi

Nigerijci podaljšali pogodbo Gernotu Rohru

28. november 2017 ob 21:07

Atene - MMC RTV SLO, STA

Grška nogometna zveza (HFF) bo v četrtek podaljšala pogodbo s selektorjem članske nogometne reprezentance Michaelom Skibbejem, čeprav je Grčija v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo izpadla proti Hrvaški.

Hrvati so Grke izločili s skupnim izidom 4:1. 52-letni Skibbe bo kljub temu dobil novo, dveletno pogodbo. Skibbe je grški selektor od oktobra 2015. Grčija se na SP ni uvrstila prvič po letu 2006. Grška nogometna zveza verjame, da bo Grčija pod vodstvom Skibbeja kmalu spet na pravi poti in pri boljših rezultatih.

Podaljšano pogodbo je dobil tudi selektor nigerijske članske reprezentance Gernot Rohr. Rohru je uspelo izbrano vrsto popeljati na svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji.

"Odlično dela in zato ne more iti na SP v skrbeh za svojo prihodnost," je dejal predsednik nigerijske zveze Amaj Pinnick. 64-letni Nemec je na čelu nigerijske vrste zadnje leto, v tem času je zbral sedem zmag, štiri neodločene izide in poraz.

