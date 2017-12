Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Wembley bo gostil obe polfinalni in tudi finalno tekmo. Foto: Reuters Dodaj v

Slovenija v prvem bobnu skupine C Lige narodov

Finale Eura 2020 na Wembleyju, uvodna tekma v Rimu

7. december 2017 ob 18:51

London - MMC RTV SLO

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je po zasedanju izvršnega odbora Uefe v Nyonu sporočil, da bo finalno tekmo evropskega prvenstva 2020 gostil stadion Wembley v Londonu, uvodna tekma pa bo v Rimu.

Prvič v zgodovini evropskih nogometnih prvenstev bo sklepni turnir v trinajstih državah. Tekme skupine A bodo v Rimu in Bakuju, skupine B v Amsterdamu in Bukarešti, skupine C v Sankt Peterburgu in Köbenhavnu, skupine D v Londonu in Glasgowu, skupine E v Bilbau in Dublinu, skupine F pa v Münchnu in Budimpešti. Wembley bo gostil največ tekem, skupno kar sedem, vključno z obema polfinalnima tekmama in finalno, ki bo 12. julija 2020.

Žreb bo 24. januarja v Lozani

V kvalifikacijah bo nastopilo 55 reprezentanc, 24 se jih bo uvrstilo na Euro. Začetek kvalifikacij bo že Liga narodov, ki se začenja septembra 2018. Uefa je sporočila, da bo žreb 24. januarja v Lozani. Slovenska izbrana vrsta, ki jo vodil Tomaž Kavčič, bo januarski žreb pričakala v prvem bobnu skupine C skupaj z Madžarsko, Romunijo in Škotsko.

Možni tekmeci Slovenije iz drugega bobna so Srbija, Grčija, Albanija in Norveška, iz tretjega Črna gora, Izrael, Bolgarija in Finska, iz četrtega pa Ciper, Estonija in Litva. V eni skupini bodo nastopile tri, v treh skupinah pa štiri izbrane vrste. Zmagovalci vseh štirih skupin bodo napredovali v skupino B, zadnjeuvrščene pa bodo nazadovale v skupino D.

V prvem bobnu elitne skupine A Lige narodov so Nemčija, Portugalska, Belgija in Španija, v drugem bobnu Francija, Anglija, Švica in Italija, v tretjem pa Poljska, Islandija, Hrvaška in Nizozemska.

V prvem bobnu skupine B so Avstrija, Wales, Rusija in Slovaška, v drugem bobnu Švedska, Ukrajina, Irska in BiH, v tretjem pa Severna Irska, Danska, Češka in Turčija.

V prvem bobnu skupine D so Azerbajdžan, Makedonija, Belorusija in Gruzija, v drugem Armenija, Latvija, Ferski otoki in Luksemburg, v tretjem Kazahstan, Moldavija, Liechtenstein in Malta, v četrtem pa Andora, Kosovo, San Marino in Gibraltar.

A. G.