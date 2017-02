Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Sean Raggett je v 89. minuti poskrbel za senzacijo na stadionu Turf Moor. Foto: Reuters Slavje nogometašev Lincoln Cityja po koncu tekme. Foto: Reuters Dvoboj Jona Gorenca Stankovića in Jesusa Navasa na tekmi Huddersfield Town - Manchester City. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sobota za zgodovino: iz pete lige med osem najboljših v FA-pokalu

Leicester z igralcem več klonil v 90. minuti

18. februar 2017 ob 19:04

London - MMC RTV SLO

V četrtfinalu FA-pokala, najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu, bo prvič po letu 1914 igral petoligaš. To je Lincoln City, ki je z zmago v gosteh z 0:1 izločil člana Premier lige Burnley.

Odločilni zadetek za senzacionalni preboj kluba s severovzhoda Anglije med osem najboljših je v 89. minuti po strelu iz kota z glavo dosegel Sean Raggett. Zadnji tako nizko rangiran klub, ki je igral v četrtfinalu tega tekmovanja, je bil pred 103 leti Queen's Park Rangers.

Spodbujalo jih je 3.000 navijačev

Lincoln City je v prejšnjih dveh krogih izločil drugoligaša Ipswich Town in Brighton and Hove Albion. Tudi tokrat so se nogometaši Lincolna odlično borili, sapa jim je pošla šele v zadnjih 20 minutah, a so ob koncu vseeno prišli do zmagovitega gola, pri katerem je bilo sprva nekaj dvomov, ali je žoga prečkala črto.

"Z našega mesta je bilo težko videti, ali je žoga šla čez črto, samo čakali smo, da bi sodnik pokazal na sredino igrišča. Sijajen trenutek je bil, ko se je to res zgodilo," je dogajanje opisal Nicky Cowley, brat in pomočnik trenerja Lincolna Dannyja Cowleyja. Njuno moštvo, ki ga je spodbujalo 3.000 navijačev, trenutno vodi v angleški peti ligi.



Poraženi Burnley bo še nekaj časa preboleval šok, ki se mu je pripetil. V elitni ligi namreč odlično igra na domačem stadionu Turf Moor, prejšnjo nedeljo je z 1:1 remiziral proti vodilnemu Chelseaju, predtem pa je zmagal štirikrat zapored. Skupaj je v tej sezoni na 14 domačih tekmah devetkrat slavil, dvakrat remiziral in le trikrat izgubil.

"Mislim, da so imeli le eno priložnost, moramo jim čestitati. Moja ekipa ni bila niti blizu ravni, ki jo lahko pokaže," je dejal trener Burnleyja Sean Dyche.

Gorenc Stanković in soigralci ustavili Man. City

V osmini finala se je poslovil tudi angleški prvak Leicester. Z 1:0 ga je v 90. minuti izločil tretjeligaš Millwall, ki je od 52. minute igral z igralcem manj. Manchester City se je v gosteh brez zadetkov razšel z drugoligašem Huddersfield Townom, za katerega je mladi slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković igral vso tekmo. Moštvi bosta morali zdaj odigrati še eno srečanje v Manchestru.

FA-pokal, osmina finala:

Burnley - LINCOLN CITY 0:1 (0:0)

Raggett 89.

HUDDERSFIELD - Manchester City 0:0

Gorenc Stanković (Huddersfield) je igral vso tekmo.

MIDDLESBROUGH - Oxford 3:2 (2:0)

Leadbitter 27./11-m, Gestede 34., Stuani 86.; Maguire 64., Martinez 65.

MILLWALL - Leicester 1:0 (0:0)

Cummings 90.

RK: Cooper 52./Millwall

Danes ob 18.30:

WOLVERHAMPTON - CHELSEA

Nedelja ob 15.00:

FULHAM - TOTTENHAM

Ob 17.15:

BLACKBURN - MANCHESTER UNITED

Ponedeljek ob 20.55:

SUTTON - ARSENAL



Tekme, ki se končajo z neodločenim izidom, bodo ponovljene.

M. R.