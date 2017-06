Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Luciano Spalletti je trener že 22 let, vodil je številne italijanske klube, v tujini pa se je preizkusil le pri Zenitu med letoma 2009 in 2014. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spalletti dve sezoni na klopi Interja

Romo je popeljal do drugega mesta v Serie A

9. junij 2017 ob 19:25

Milano - MMC RTV SLO

Vodstvo Interja je potrdilo, da je dveletno pogodbo podpisal Luciano Spalletti, ki je z Romko osvojil drugo mesto v letošnji sezoni Serie A.

Samir Handanović in soigralci italijansko prvenstvo končali šele na sedmem mestu in ostali tudi brez nastopa v Evropski ligi. V klubu je vladal kaos, saj so črno-modre vodili kar štirje trenerji, Roberto Mancini, Frank de Boer, Stefano Pioli in na koncu začasno še Stefano Vecchi.

Poleg Rome je 58-letni Spalletti vodil še Zenit iz St. Peterburga, Empoli, Sampdorio, Venezio, Udinese in Ancono. Dvakrat je bil izbran tudi za najboljšega trenerja v Serie A, obakrat, ko je bil trener Rome, prvič v sezoni 2005/06, drugič pa leto dni pozneje.

V klubskem centru, ki že nosi kitajsko ime Suning Training Centre, je podpisal pogodbo, uradno pa ga bodo predstavili naslednji teden.

A. G.