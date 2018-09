Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ronaldo je ob predstavitvi poziral z dresom in v družbi župana Valladolida Oscarja Puenteja ter predsednika kluba Carlosa Suareza. Foto: EPA Dodaj v

Ronaldo postal večinski lastnik Valladolida

"Računajte, da bo klub postal stalen član prve lige"

3. september 2018 ob 16:34

Valladolid - MMC RTV SLO, STA

"Želimo napredovati na vseh ravneh in postati tako veliki, kot nam dovoljujejo sanje," je dejal 42-letni Ronaldo, potem ko je postal 51-odstotni lastnik španskega prvoligaša Reala Valladolid.

"Imamo več kot 20.000 članov in razpolagamo z odlično ekipo profesionalcev na vseh področjih. S tem se ne bomo zadovoljili. Računajte na Real Valladolid, da bo postal stalen član španske prve lige in da bo rasel tako kot naše želje," je ob predstavitvi povedal nekdanji brazilski nogometni virtuoz Ronaldo, ki naj bi po pisanju španskih medijev za večinski delež odštel približno 30 milijonov evrov.

"Naša načela so tekmovalnost, transparentnost, revolucija in sociala. Želim, da smo vsi del kluba, in pozivam navijače, da postanejo del projekta. Ljubim Kastiljo, Valladolid kot mesto in klub Real Valladolid. Nogomet je moja strast," je dodal Brazilec, ki bo na vodilni poziciji v klubu zadržal zdajšnjega predsednika Carlosa Suareza.

Valladolid, ki je po treh krogih letošnje sezone z dvema remijema in enim porazom trenutno v La ligi 16., se je letos vrnil v Primero Division, potem ko je štiri leta zapored igral v Segundi. Sicer je najboljši izid v najvišjem rangu španskega nogometa, kjer so blanquivioletasi odigrali 41 sezon, četrto mesto iz sezone 1962/63. Dvakrat so bili drugi v kraljevem pokalu.

