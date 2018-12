Lionel Messi je sodeloval pri vseh petih zadetkih Barcelone. Foto: EPA Barco je v vodstvo popeljal Luis Suarez, ki je zadel po podaji Messija, ta pa je nato dosegel tri gole zapored. Foto: EPA Ever Banega je v Sevilli načel mrežo Girone. Foto: Reuters Antoine Griezmann je bil mož odločitve proti Valladolidu. Foto: EPA Real Madridu je tri točke zagotovil Karim Benzema. Foto: Reuters Dodaj v

V Valencii hat-trick in dve podaji Messija

Griezmann zagotovil Atleticu tri točke

16. december 2018 ob 23:13

Valencia

Vrh lestvice španskega prvenstva ostaja nespremenjen, saj je v 16. krogu vodilna četverica zmagala. Prva Barcelona je v gosteh s kar 5:0 odpravila Levante.

V Valencii so bili sicer v uvodnih minutah bistveno nevarnejši gostitelji. V 33. minuti je s silovitim strelom Emmanuel Boateng zadel prečko, dve minuti pozneje pa je Barca iz tako rekoč prve velike priložnosti povedla. Lionel Messi je po nespametno izgubljeni žogi Enisa Bardhija pletel mrežo okoli kazenskega prostora, nato pa med tremi domačimi branilci imenitno spravil žogo v sredino proti Luisu Suarezu, ki je udaril "iz prve" in zadel za 1:0. Še pred odmorom je na sredini Rubenu Rochini žogo odvzel Sergio Busquets, ki je v protinapad poslal Messija. Argentinec je pobegnil obrambi Levanteja in z desnico žogo spravil mimo nekdanjega soigralca Oierja Olazabala.

V drugem polčasu so bili Katalonci bistveno boljši. Že v drugi minuti nadaljevanja so povišali prednost. Lepo so kombinirali Luis Suarez, Jordi Alba in Messi, ki je zadel s približno 15 metrov. V 60. minuti je kapetan Barcelone dosegel hat-trick. Akcijo je začel Luis Suarez, ki je po levi strani prodrl v kazenski prostor, poslal žogo na drugo stran do Artura Vidala, ta pa jo je v sredino podal proti Messiju, ki jo je le še pospravil v mrežo. V 76. minuti so žabe ostale brez Ericka Cabaca, ki je bil izključen, končni izid pa je v 88. minuti postavil Gerard Pique, pod novo podajo pa se je vpisal Messi, ki je v La ligi zdaj dal že 14 golov in podelil še deset podaj.

Sevilla boljša od Girone

Prva zasledovalka Barce ostaja Sevilla, ki ima tri točke manj od Kataloncev. Andaluzijci so z 2:0 na Sanchez Pizjuanu odpravili Girono. Gostitelji so povedli v 55. minuti, ko je v kazenskem prostoru Andreja Silvo podrl Juanpe, z bele točke pa je zanesljivo zadel Ever Banega. Devet minut pozneje sta si Wissam Ben Yedder in Pablo Sarabia izmenjala dvojno podajo, španski vezist pa je nato zatresel mrežo.

Griezmann zagotovil tri točke

Enako število točk kot Sevilla ima tudi Atletico, ki je bil s 3:2 v gosteh boljši od Valladolida. Colchonerosi so povedli prek Nikole Kalinića, ki mu je v prostor podal Antoine Griezmann, hrvaški napadalec pa je z diagonalnim strelom zatresel domačo mrežo. Tik pred koncem polčasa je Griezmann povišal prednost, potem ko je natančno izvedel enajstmetrovko. Z roko je v kazenskem prostoru igral Kiko Olivas, na belo točko pa je sodnik Alberto Undiano Mallenco pokazal s pomočjo VAR-a.

V 57. minuti so gostitelji znižali zaostanek, ko je Jana Oblaka z glavo matiral Fernando Calero. Šest minut pozneje je moral slovenski vratar znova pobrati žogo iz svoje mreže. Po novi prekinitvi se je ta za njegov hrbet nesrečno odbila od Saula Nigueza. Tri točke je Atleticu v 80. minuti zagotovil Griezmann, ki je po kotu in nato podaji Stefana Savića v kazenskem prostoru z diagonalnim strelom premagal Jordija Masipa.

Benzema zadel za zmago Reala

Real Madrid je drugič zapored v La ligi slavil z 1:0, sicer pa je vknjižil tretjo zaporedno zmago v državnem prvenstvu. Kraljevi klub, ki ga zdaj čaka svetovno klubsko prvenstvo, je na domači zelenici ugnal Rayo Vallecano. Pred tekmo je navijačem na Santiago Bernabeuu Luka Modrić pokazal zlato žogo, mož odločitve pa je bil že v 13. minuti Karim Benzema, ki je unovčil lepo podajo Lucasa Vazqueza. Real je imel še nekaj velikih priložnosti, Toniju Kroosu pa je veselje, ko je nemški vezist streljal z velike razdalje, preprečila vratnica. Tik pred koncem se je z dvema obrambama izkazal Thibaut Courtois.

16. krog:

CELTA VIGO - LEGANES 0:0



GETAFE - REAL SOCIEDAD 1:0 (1:0)

Molina 3.



VALLADOLID - ATLETICO MADRID 2:3 (0:2)

Calero 57., Saul Niguez 63./ag; Kalinić 26., Griezmann 45./11-m, 80.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



REAL MADRID - RAYO VALLECANO 1:0 (1:0)

Benzema 13.



EIBAR - VALENCIA 1:1 (0:1)

Charles 56./11-m; Rodrigo 29.



SEVILLA - GIRONA 2:0 (0:0)

Banega 55./11-m, Sarabia 64.

ESPANYOL - BETIS 1:3 (1:1)

Garcia 24.; Lo Celso 43., Tello 85., Duarte 91./ag

Diego Lopez (Espanyol) je v 17. ubranil 11-m Lo Celsu.



HUESCA - VILLARREAL 2:2 (1:0)

Cucho 44./11-m, Longo 93.; Bacca 63./11-m, Moreno 81. Melero (Huesca) je v 66. minuti zapravil 11-m.

RK: Gaspar 65./ Villarreal



LEVANTE - BARCELONA 0:5 (0:2)

L. Suarez 35., Messi 43., 47., 60., Pique 88.

RK: Cabaco 76./Levante



Ponedeljek ob 21.00:

ALAVES - ATHLETIC BILBAO

Lestvica BARCELONA 16 10 4 2 46:19 34 SEVILLA 16 9 4 3 29:16 31 ATLETICO MADRID 16 8 7 1 24:12 31 REAL MADRID 16 9 2 5 24:19 29 REAL BETIS 16 7 4 5 19:18 25 GETAFE 16 6 6 4 17:12 24 ALAVES 15 7 3 5 18:17 24 LEVANTE 16 6 4 6 27:30 22 CELTA VIGO 16 5 6 5 28:24 21 GIRONA 16 5 6 5 17:19 21 ESPANYOL 16 6 3 7 18:23 21 REAL VALLADOLID 16 5 5 6 15:18 20 EIBAR 16 5 5 6 20:24 20 VALENCIA 16 3 10 3 13:13 19 REAL SOCIEDAD 16 5 4 7 18:19 19 LEGANES 16 4 6 6 15:19 18 VILLARREAL 16 3 6 7 17:21 15 ATHLETIC BILBAO 15 2 8 5 15:23 14 RAYO VALLECANO 16 2 4 10 15:31 10 HUESCA 16 1 5 10 14:32 8

T. J.