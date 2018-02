Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Robert Berić je v odlični formi, v zadnjem mesecu je zadel trikrat. Foto: Reuters Dodaj v

Spretni Berić odločil v Angersu

PSG ima 12 točk naskoka pred Monacom

17. februar 2018 ob 23:18

Angers - MMC RTV SLO

Robert Berić je dosegel že tretji zadetek v francoskem prvenstvu po januarski vrnitvi iz Anderlechta. Odločil je tekmo 26. kroga v Angersu (0:1).

Gostitelji, ki so na predzadnjem mestu lestvice in potrebujejo točke za obstanek so imeli več strelov na vrata in tudi več kotov, posest pa je bila močno na strani gostov (39:61 %). Odločitev je padla v 79. minuti. Po dolgi podaji s prostega strela v kazenski prostor je vratar Ludovic Butelle že ulovil žogo, vendar jo je nespretno spustil. Berić je bil na pravem mestu, odlično se je znašel v kazenskem prostoru in z diagonalnim strelom z levo nogo poslal žogo v malo mrežico.

Prejšnji teden je slovenski reprezentant zadel že proti Marseillu. Le 158 minut je odigral 26-letni Krčan v štirih mesecih na posoji pri Anderlechtu, zdaj pa se je zelo uspeno vrnil v Saint Etienne. Zadel je tudi v francoskem pokalu proti Nimesu in nato še na prvenstveni tekmi proti Toulousu z bele točke.

Paris SG ima na vrhu veliko prednost pred tekmeci. Na Parku princev tudi Strasbourg ni imel možnosti (5:2). Parižani seveda razmišljajo predvsem o povratni tekmi osmine finala proti madridskemu Realu, potem ko so v sredo na stadionu Santiago Bernabeu izgubili z 1:3.

26. krog:

MONACO - DIJON 4:0 (1:0)

Keita 13., Fabinho 69./11-m, Rony Lopes 87., Glik 91.

PARIS SG - STRASBOURG 5:2 (3:1)

Draxler 11., Neymar 21., Di Maria 22., Cavani 73., 79.; Aholou 6., Bahoken 67.

AMIENS - TOULOUSE 0:0

RK: Fofana 76./Amiens

ANGERS - ST. ETIENNE 0:1 (0:0)

Berić 79.

Berić (St. Etienne) je igral vso tekmo.

Angers: Butelle, Manceau, Traore, Pavlović, Andreu, Santamaria (82./Guillaume), Tait (82./Fulgini), Oniangue, Mangani, Capelle (72./Reine Adelaide), Toko-Ekambi.

St. Etienne: Ruffier, Debuchy, Subotić, Perrin, Gabriel Silva, Selnaes (64./Pajot), M'Vila, Hamouma (86./Theophile Catherine), Cabella, Ntep (68./Bamba), Berić.

Sodnik: Antony Gautier

CAEN - RENNES 2:2 (1:2)

Crivelli 6., Da Silva 84.; Sakho 9., 21.

Rodelin (25.) in Peeters (84.) sta zapravila 11-m/oba Caen

Repas (Caen) je bil na klopi.

MONTPELLIER - GUINGAMP 1:1 (0:1)

Sio 73.; N'Gbakoto 30./11-m

TROYES - METZ 1:0 (0:0)

Niane 88.

Nedelja ob 15.00:

NICE - NANTES



Ob 17.00:

LILLE - LYON



Ob 21.00:

MARSEILLE - BORDEAUX

Lestvica: PARIS SG 26 22 2 2 81:19 68 MONACO 26 17 5 4 64:26 56 MARSEILLE 25 15 7 3 55:29 52 LYON 25 14 6 5 54:30 48 MONTPELLIER 26 9 11 6 24:21 38 NANTES 25 11 5 9 26:26 38 BORDEAUX 25 10 5 10 32:34 35 RENNES 26 10 5 11 32:35 35 NICE 25 10 4 11 31:37 34 GUINGAMP 26 9 7 10 26:33 34 ST. ETIENNE 26 9 6 11 27:40 33 CAEN 26 9 5 12 20:30 32 DIJON 25 9 4 12 36:52 31 STRASBOURG 26 8 6 12 32:47 30 TROYES 25 8 3 14 24:34 27 TOULOUSE 26 7 6 13 22:33 27 AMIENS 26 7 5 14 22:30 26 LILLE 25 7 5 13 23:39 26 ANGERS 26 5 10 11 27:39 25 METZ 26 5 3 18 23:47 18

A. G.