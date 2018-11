Srbija je Črno goro premagala z 2:1. Foto: Reuters Dodaj v

Srbija po zmagi nad Črno goro korak bliže višjemu razredu

Osrednji obračun bo ob 20.45

17. november 2018 ob 13:37,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 17:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ligi narodov bo danes v ospredju dvoboj med Italijo in Portugalsko, ki bo spet brez Cristiana Ronalda. Tekma na San Siru se bo začela ob 20.45.

V tretjem kakovostnem razredu je potekal derbi v skupini 4, kjer sta se na beograjskem Stadionu Rajka Mitića pomerila Srbija in Črne gora. Slavili so gostitelji, z 2:1. To je zanje pomembna zmaga, saj so tako korak bliže napredovanju v Ligo B.

V prvem polčasu je bila Srbija nevarnejša, ob odmoru so vodili z 2:0 – prvi gol so zadeli iz protinapada, Dušan Tadić je z dolgo natančno podajo zaposlil Adema Ljajića, ki je z levico zatresel mrežo, pri drugem golu pa je predložek z leve strani v kazenski prostor poslal Aleksandar Kolarov, Aleksandar Mitrović je le iztegnil nogo in zadel. Vodstvo Srbije bi bilo lahko še višje, a je Mitrović zapravil 11-metrovko.

V drugem polčasu je bila Črna gora boljši nasprotnik, v 70. minuti je zmanjšala zaostanek (2:1) - Stefan Mugoša je v kazenskem prostoru prejel podajo Kosovića, streljal je iz prve, z levico pa je natančno meril v levi zgornji kot -, a do remije na koncu kljub poskusom ni uspela priti.

Slovenija je v petek z Norveško igrala 1:1 in krog pred koncem že izpadla v najnižji evropski kakovostni razred. V ponedeljek jo v Sofiji čaka še obračun z Bolgarijo.

LIGA A, SKUPINA 3

Danes ob 20.45:

ITALIJA - PORTUGALSKA



Torek ob 20.45:

PORTUGALSKA - POLJSKA

Vrstni red: Portugalska 6, Italija 4, Poljska 1.

LIGA B, SKUPINA 2

Danes ob 18.00:

TURČIJA - ŠVEDSKA



Torek ob 20.45:

ŠVEDSKA - RUSIJA

Vrstni red: Rusija 7, Turčija 3, Švedska 1 točka.

LIGA C, SKUPINA 4

SRBIJA - ČRNA GORA 2:1 (2:0)

Ljajić 30., Mitrović 32.; Mugoša 70.

Mitrović je v 38. minuti zapravil 11-metrovko.

Ob 20.45:

ROMUNIJA - LITVA

Vrstni red: Srbija 11, Črna gora 7, Romunija 6, Litva 0 točk.

LIGA D, SKUPINA 3

Danes ob 18.00:

MALTA - KOSOVO

AZERBAJDŽAN - FERSKI OTOKI

Vrstni red: Kosovo 8, Azerbajdžan 6, Ferski otoki 4, Malta 2.

