Francozi na svetovno prvenstvo brez Koscielnyja

Pred SP-jem napovedal konec reprezentančne poti

5. maj 2018 ob 09:31

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoska nogometna zveza je potrdila, da bo na svetovnem prvenstvu manjkal branilec Laurent Koscielny, ki si je v četrtek strgal ahilovo tetivo.

32-letni osrednji branilec Arsenala se je poškodoval na polfinalni tekmi Evropske lige proti Atleticu. Madridčani so v finale napredovali s skupnim izidom 2:1. Zdaj ga čaka dolgotrajno okrevanje. Nogometaš poljskih korenin je sicer napovedal, da bo po svetovnem prvenstvu v Rusiji končal reprezentančno kariero.

Od leta 2010 je Koscielny član Arsenala. Naslednje leto je debitiral v dresu francoske reprezentance, za katero je odigral 51 tekem in dosegel en gol. S Francijo je nastopil na zadnjih dveh evropskih prvenstvih – pred dvema letoma so galski petelini doma klonili v finalu – in na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014. Pred prihodom v London je igral za Guingamp, Tours in Lorinet.

