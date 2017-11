Tottenham z zmago v Dortmundu potrdil prvo mesto

Visoki zmagi madridskega Reala in Leipziga

21. november 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 21. november 2017 ob 22:40

Dortmund - MMC RTV SLO

V 5. krogu Lige prvakov so nogometaši Borussie doživeli nov poraz. Tottenham si je z zmago v Dortmundu z 2:1 zagotovil zmago v skupini H. V osmini finala je tudi madridski Real, ki je napolnil mrežo Apoela (0:6).

Izbranci Petra Bosza so zbrali le dve točki in se z Apoelom bojujejo za tretje mesto v skupini H, ki vodi v šestnajstino finala Evropske lige.

V začetni postavi je bil znova Pierre-Emerick Aubameyang, ki je bil suspendiran za petkovo tekmo v Stuttgartu. Gabonec je zamudil na trening, poleg tega pa je v klubskih prostorih snemal oglase za lastnega pokrovitelja brez dovoljenja vodstva kluba. Izjemni napadalec je po pol ure igre unovčil lepo podajo Andreja Jarmolenka s peto. Z diagonalnim strelom z desno nogo je poskrbel za vodstvo Borussie.

V drugem polčasu je Tottenham zaigral precej bolj odločno. Branilec Jeremy Toljan je izgubil žogo na desni strani, odvzel mu jo je Dele Alli in zaposlil Harryja Kana. Napadalec je z roba kazenskega prostora izenačil. Odločitev je padla četrt ure pred koncem, ko je Alli preigraval na levi strani in spravil žogo do Heunga Mina Sona. Korejec jo je z natančnim strelom zavrtinčil pod prečko.

Boszu se trese stolček

V sodnikovem dodatku se je huje poškodoval še vratar Borussie Roman Bürki, vstopil je veteran Roman Weidenfeller. Trener Peter Bosz, ki je praznoval 54. rojstni dan, se je znašel v zelo neprijetnem položaju. V soboto v Dortmund prihaja veliki tekmec Schalke, v primeru poraza bi se Nizozemcu že pošteno zatresel stolček.

Gladka zmaga Reala

Madridski Real je v Nikoziji vse opravil že v prvem polčasu, ko je štirikrat zatresel mrežo Apoela. Luka Modrić je dosegel pravi evrogol z volejem s 25 metrov v 23. minuti. Gostitelji so popolnoma popustil v zadnjih minutah prvega dela. Najjprej je Karim Benzema unovčil natančno podajo Tonija Kroosa. Nacho je z bližine povišal na 0:3 po podaji Raphaela Varana z glavo. V sodnikovem dodatku je v protinapadu Cristiano Ronaldo podal do Benzemaja, ki je zadel še drugič.

Ronaldo je na sceno stopil v drugemm polčasu. V 49. minuti je zadel z glavo po podaji Marcela z leve strani. Končni izid je bil postavil v 54. minuti po veliki napaki obrambe Apoela. Real bo v zadnjem krogu gostil Borussio.

Napoli v drugem polčasu razbil Šahtar

Napoli ostaja v igri za drugo mesto v skupini F. Vodilna ekipa Serie A je v drugem polčasu odpravila Šahtar s 3:0 in ima zdaj tudi boljši medsebojni izkupiček v primerjavi z Ukrajinci.

Lorenzo Insigne je v 56. minuti z izjemnim strelom s 25 metrov prvi prebil obrambo Ukrajincev. Italijanom je nato steklo v napadu. Piotr Zielinski je devet minut pred koncem z bližine povišal na 2:0 po podaji Driesa Mertensa. Belgijec je nato postavil končni izid z glavo.

Sterling zadel za peto zmago Cityja

Manchester City je imel že pred današnjimi tekmami zagotovljeno osmino finala. Peto zmago za izbrance Pepa Guardiole je zrežiral Raheem Sterling. Feyenoord je na stadionu Etihad zdržal do 88. minute, ko je Ilkay Güdogan podal v kazenski prostor, Sterling pa je z desnico poslal žogo prek vratarja Brada Jonesa v mrežo.

V zadnjem krogu Napoli gostuje v Rotterdamu in nujno potrebuje tri točke. Šahtarja bo gostil Manchester City, za napredovanje pa bo dovolj že točka.

Kampl in soigralci bodo prezimili v Evropi

Monaco, ki je aprila igral v polfinalu Lige prvakov, je po porazu proti Leipzigu z 1:4 že odpisan. Rdeči biki so povedli že v 6. minuti, ko je Marcel Sabitzer z desne strani poslal predložek pred vrata, kjer je Jemerson preusmeril žogo v lastno mrežo. Tri minute zatem je Kevin Kampl spretno prišel do žoge in jo poslal do Tima Wernerja, ki je povišal na 0:2. Odlični napadalec je bil natančen še z bele točke po pol ure igre, potem ko je Radamel Falcao v kazenskem prostoru podrl Willyja Orbana. V 43. minuti je nato Falcao z glavo znižal na 1:3, a je še pred odmorom Naby Keita postavil končni izid.

Kampl je igral vso tekmo in bo prezimil v Evropi. Leipzigu se nasmiha Evropska liga, saj je Porto boljši v medsebojnih tekmah. Portugalci bodo v zadnjem krogu gostili odpisani Monaco, medtem ko v Leipzig prihaja Bešiktaš. Turki so si s točko proti Portu (1:1) že zagotovil prvo mesto v skupini G.

5. krog, skupina F:

NAPOLI - ŠAHTAR 3:0 (0:0)

Insigne 56., Zielinski 81., Mertens 83.

Napoli: Reina, Maggio, Raul Albiol, Chiriches, Hysaj, Diawara, Zielinski (86./Rui), Hamšik (77./Rog), Jose Callejon, Mertens, Insigne (65./Allan).

Šahtar: Pjatov, Butko, Ordets, Rakicki, Ismaily, Fred, Stepanenko (70./Alan Patrick), Marlos (79./Dentinho), Taison, Bernard, Ferreyra.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)



MANCHESTER CITY - FEYENOORD 1:0 (0:0)

Sterling 88.

Lestvica: MANCHESTER CITY * 5 5 0 0 13:3 15 ŠAHTAR 5 3 0 2 7:8 9 NAPOLI 5 2 0 3 10:9 6 FEYENOORD 5 0 0 5 3:13 0

Skupina G:

BEŠIKTAŠ - PORTO 1:1 (1:1)

Talisca 41.; Felipe 29.

MONACO - RB LEIPZIG 1:4 (1:4)

Falcao 43.; Jemerson 6./ag, Werner 9., 31./11-m, Keita 45.

Monaco: Subašić, Raggi, Glik, Jemerson, Jorge, Fabinho, Tielemans, Rony Lopes (66./Ghezzal), Joao Moutinho (83./Carrillo), Balde Keita (60./Diakhaby), Falcao.

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Kampl, Keita, Sabitzer (35./Demme), Forsberg (79./Laimer), Poulsen, Werner (58./Bruma).

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)

Lestvica: BEŠIKTAŠ 5 3 2 0 9:4 11 PORTO 5 2 1 2 10:8 7 RB LEIPZIG 5 2 1 2 9:9 7 MONACO 5 0 2 3 4:11 3

Skupina H:

BORUSSIA (D) - TOTTENHAM 1:2 (1:0)

Aubameyang 31.; Kane 49., Son 76.

Borussia (D): Bürki (92./Weidenfeller), Toljan, Bartra, Zagadou (78./Toprak), Schmelzer, Weigl, Götze, Kagava (66./Castro), Jarmolenko, Guerreiro, Aubameyang.

Tottenham: Lloris, Sanchez, Dier, Vertonghen, Aurier, Winks, Alli (81./Dembele), Rose, Eriksen (85./Sissoko), Son, Kane (86./Llorente).

Sodnik: Clement Turpin (Francija)



APOEL - REAL MADRID 0:6 (0:4)

Modrić 23., Benzema 39., 45., Nacho 41., Ronaldo 49., 54.

Lestvica: TOTTENHAM * 5 4 1 0 12:4 13 REAL MADRID * 5 3 1 1 14:5 10 BORUSSIA (D) 5 0 2 3 5:10 2 APOEL 5 0 2 3 2:14 2 * - v osmini finala

A. G.