Triglav se vrača med prvoligaško elito

V 25. krogu boljši od Brežic

14. maj 2017 ob 19:45

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši kranjskega Triglava so si dva kroga pred koncem sezone zagotovili vrnitev v prvoligaško druščino. Tam so nazadnje igrali v sezoni 2013/14.

Kranjska ekipa si je dva kroga pred koncem tudi matematično zagotovila uvrstitev v prvo slovensko ligo.

Po sobotnem remiju Doba in Ankarana je potrebovala zmago proti Brežičanom in jo tudi dosegla. Triglav je Brežice nadigral s 4:0. Med strelce so se vpisali Enis Đurkovič, Kristjan Arh-Česen, Matej Poplatnik in Matic Ahačič.