Tuchel po domnevnem sporu z odborom zapustil Borussio

30. maj 2017 ob 13:21

Dortmund - MMC RTV SLO

Trener Thomas Tuchel, ki je prejšnji konec tedna v Nemčiji Borussio iz Dortmunda popeljal do pokalnega naslova, je po poročanju nemških medijev klubu pomahal v slovo.

Razlog za odhod naj bi bil spor z odborom kluba, kaj več pa zaenkrat še ni znano. Svoj odhod iz Borussie je potrdil na družbenih omrežjih. V klubu vsega skupaj še niso želeli komentirati.

Tuchel je na klopi Borussie zamenjal priljubljenega Jürgena Kloppa, ki je v Angliji pozneje prevzel vajeti Liverpoola. 43-letnik je hitro postal eden najuspešnejših trenerjev v zgodovini kluba, v nemškem prvenstvu je v povprečju dosegal več kot dve točki na tekmo, dobil je 69 od 107 tekem.

"Hvaležen sem za dve čudoviti in vznemerljivi sezoni. Škoda, da se zgodba ne bo nadaljevala. Rad bi se zahvalil ekipi, navijačem in vsem, ki so nas podpirali. Srečno, Borussia," je po poročanju Bilda zapisal na Twitterju.

Tuchla sicer že nekaj časa povezujejo z Arsenalom, kjer se mora odbor še odločiti, ali bo podaljšal sodelovanje z Arsenom Wengerjem.

Mitja Lisjak