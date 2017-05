Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pravilo bo veljalo tudi v Premier ligi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Angliji za simuliranje dve tekmi prepovedi

Odbor bo pogledal videoposnetke dogodka

18. maj 2017 ob 17:40

London - MMC RTV SLO/STA

Angleška nogometna zveza (FA) je sprejela novo pravilo, po katerem bodo vsi igralci, ki bodo skušali sodnika pretentati in do prekrška priti s padanjem, dobili prepoved igranja na dveh tekmah.

Pravilo bo veljalo v celotnem angleškem nogometu, tudi v Premier ligi. FA je obrazložila, da bo v primeru simuliranja oziroma padanja retrospektivno pogledala posnetek in se odločila o kazni.

"Poseben odbor bo sestavljen iz enega nekdanjega nogometnega uradnika, trenerja in igralca, ki bodo pogledali videoposnetek dogodka vsak posebej in neodvisno, nato pa nam bodo svetovali, ali je šlo za prekršek ali je igralec simuliral," so pojasnili. Če bo odločitev soglasna, bo FA igralca kaznovala z dvema tekmama prepovedi igranja.

T. J.