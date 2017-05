Valverde (vsaj) dve sezoni na klopi Barcelone

29. maj 2017 ob 19:35

Ernesto Valverde je tudi uradno postal novi trener Barcelone, podpisal je dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Prejšnji teden je odstopil z mesta pri Athleticu iz Bilbaa.

53-letni Valverde, ki je igral za Barcelono med letoma 1988 in 1990, je bil na čelu baskovskega kluba štiri sezone, v tem času pa je osvojil eno lovoriko – španski superpokal po zmagi nad Barcelono leta 2015. V trenerski karieri je vodil tudi Espanyol (2006-08), Olympiacos (2008-09, 2010-12), Villarreal (2009/10) in Valencio (2012/13).

Polna vitrina pod vodstvom Luisa Enriqueja

Luis Enrique je že marca sporočil, da zaradi velikih pritiskov ne bo nadaljeval trenerskega dela pri katalonskem velikanu. V treh sezonah pri Barceloni je s klubom osvojil devet naslovov, v soboto tudi španski kraljevi pokal tretjič zapored.

Barcelona v letošnji sezoni ni osvojila naslova prvaka v španskem prvenstvu, končala je na drugem mestu, tri točke za madridskim Realom. V Ligi prvakov je bila nemočna proti Juventusu v četrtfinalu (0:3 in 0:0).

Predsednik Bartomeu zelo zadovoljen

Uradno bodo novega stratega predstavili v četrtek, predsednik kluba Josep Bartomeu pa je na novinarski konferenci pojasnil, zakaj so se odločili za trenerja, ki je nekoč že nosil dres Barce.

"Danes sva govorila in veseli se že tega izziva. Ima znanje, pogum ter izkušnje in je pravi za ta posel. Njegov slog dela je podoben našemu, upošteva mladinski pogon in ga rad uporablja v sestavi ekipe, niso pa mu tuje niti sodobne tehnologije," je pojasnil Bartomeu.

Prvi tekmovalni izziv za novega trenerja pa bo poletni superpokal, kjer se bodo Katalonci pomerili z največjimi tekmeci iz Madrida.

Ter Stegen podaljšal do leta 2022

Nemški vratar Marc-Andre ter Stegen je podaljšal pogodbo z Barcelono do leta 2022. Poleg 25-letnega vratarja so v pred tem sodelovanje podaljšali tudi Brazilec Neymar, Urugvajec Luis Suarez in Hrvat Ivan Rakitić.

Enriquejev najtesnejši sodelavec prevzel Celto iz Viga

Petdesetletni Juan Carlos Unzue je bil v preteklih treh letih pomočnik Luisa Enriqueja pri Barceloni, od prihodnje sezone naprej pa bo krenil na samostojno pot, saj je podpisal dveletno pogodbo s Celto iz Viga. Nekdanji vratar Barcelone in Seville je že dolgo časa v strokovnem ustroju katalonskega nogometnega velikana, pod trenerskim mandatom Nizozemca Franka Rijkaarda in Pepa Guardiole je skrbel za vratarje, v zadnjih treh sezonah pa je bil najtesnejši sodelavec Enriqueja.

Unzue je bil v sezoni 2010/11 trener drugoligaške zasedbe iz Numancie, ki je tedaj zasedla deseto mesto, pri Celti iz Viga pa bo nasledil Eduarda Berizza, ki bo zelo verjetno prevzel Sevillo.

